Dady Brieva reveló detalles de su vínculo con Susana Giménez

"Con Susana somos amigos", contó Dady y luego aclaró: "Ojo, hace 100 años no la veo. Pero el cariño está intacto, es una mina que yo quiero mucho".

"Las peleas no tienen que ser personales, si pasás el peine fino no queda nadie. Yo he tenido que deconstruirme en el peronismo y en el machismo", contó el actor respecto la tolerancia que se necesita para poder relacionarse con quienes no comparten el mismo pensamiento político.

La presencia de Mariela "la Chipi" Anchipi, esposa del actor, en el panel del programa permitió un ida y vuelta que dejó más dudas que certezas.

"Chipi, pregunta la producción, ¿Susana es el permitido de Dady?", lanzó Duggan."Para mi pasó algo ahí", exclamó la Chipi ante la risa de todos y luego agregó: "Él lo niega y Susana se ríe".

Finalmente, ante la incertidumbre que dejó la escena, recordaron cuando la Chipi exigió su permitido y la bailarina confesó que le gustaría que sea el actor Rodrigo de la Serna.