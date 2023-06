Cruje la interna de Juntos por el Cambio: Morales criticó a Bullrich ante una eventual alianza con Milei 

"Hay que tener cuidado con eso, ¿Para qué quiere Patricia Bullrich hacer una alianza con Milei, para privatizar la educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos?", preguntó el postulante radical.

Para luego agregar: "¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación”.

El gobernador jujeño señaló esta mañana en declaraciones con Radio Mitre que “el radicalismo tiene un programa que está bastante acordado con equipos de Liliita, del peronismo y del larretismo dentro del PRO. Tenemos un programa de gobierno que es el que van a cumplir nuestros legisladores".

A posterior volvió a pedirle a Bullrich “que baje un cambio” en referencia a sus últimas declaraciones. “Primero empezó con Horacio después me metió a mí y lo que tenemos que lograr desde Juntos por el Cambio es un debate de ideas con respeto”, concluyó.

Yacobitti marcó las diferencias con Patricia Bullrich y Milei

El diputado de Juntos por el Cambio, de extracción radical, Emiliano Yacobitti, se refirió a los "juegos electorales" de la precandidata a presidente del PRO Patricia Bullrich y el precandidato libertario Javier Milei y marcó las diferencias con la UCR: "Pensar que un partido solo o con la fuerza policial y con la represión va a solucionar todo es un error".

En el programa Minuto Final en C5N, el dirigente porteño que colabora con el precandidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires Martin Lousteau, remarcó: "Soy parte de un espacio de JXC que elegimos otro camino. Mi mirada es que la grieta y el enfrentamiento en la Argentina hizo mucho daño. La situación actual del país es crítica".