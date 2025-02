Cruce entre Bercovich, Rial, Sylvestre y Borroni: "Esto es un escándalo mundial"

Caputo desligó de responsabilidad a Milei tras el escándalo cripto: "No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción"

Tras el escándalo cripto que provocó el mandatario tras promocionar el token $LIBRA, que tuvo un ascenso meteórico y posterior descenso, dejando millones de pérdidas en inversores , quien recogió el guante fue Rial quie dio su opinión tras el descargo del Presidente: "Una gran nota para terminar de hundirlo, una pieza acusatoria. Dijo todo lo que no tenía que decir. Que empiece a construír las murallas rápido. El próximo paso que hay que dar es investigar las coimas, todo es grave. Esto es abrir la caja de Pandora. Confirmó que no lo hackearon, se autoimculpó" , expresó.

En el mismo sentido, Borroni planteó su postura: "La culpa siempre es del otro. El croupier no es el Presidente en el casino. El León está herido, se ve a un Presidente que tropieza con sus propias palabras. Lo que nace en la virtualidad, así nació Milei, puede morir en la virtualidad".

Por su parte, Bercovich se encargó de dejar en evidencia si el mandatario fue ingenuo al promociar el token $LIBRA o responsable de una estafa: "Entre las dos alternativa, el daño que mas le hace es el de 'gil'. Se apoyó mucho Milei en eso, de saber mucho de esto. Pero yo me inclino más por la opción 'chorro', porque Milei tiene por delante una campaña que va a costar mucho dinero, en la cual tiene apoyos y corre con la ventaja que no hay nadie enfrente. Necesita guita. Pudo haber pensado que podía lanzar una token de este tipo, que se sostuviera con el tiempo y que le sirviera para recaudar guita".

Por último, el conductor de la mesa, Sylvestre fue contundente: "Creo que no cayó en la cuenta el Presidente y su entorno, que esto es una denuncia que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FMI. No van a poder decir que son amigos de Donald Trump". Además, agregó: "Lo que es peor es que nos va a costar guita a nosotros. Las demandas internacionales no van a venir sobre Milei, sino sobre el Estado Nacional