Cristina Kirchner recibió un reconocimiento al "compromiso democrático" del gobierno

La vicepresidenta contó que Juan José encontró en la casa de sus padres "la última carta que envió su hermano desde las islas", texto al que calificó como "absolutamente conmovedor y esclarecedor", y compartió tanto fotos del original como una transcripción.

"Juan José quiso entregarme este tesoro familiar como reconocimiento a nuestro compromiso democrático. En la reunión de ayer les dije que iba a entregarla al Museo de Malvinas, que construimos durante nuestra gestión en el predio de la Ex ESMA, para que pueda ser exhibida y conocida por todo el pueblo argentino", anunció.

Ayer recibimos a Juan José del Hierro y su familia. Juan José es hermano del ex combatiente y héroe nacional José Luis del Hierro, soldado del Regimiento 7 de infantería mecanizada de La Plata, caído en combate en las Islas Malvinas el 14 de junio de 1982, día de la rendición.… pic.twitter.com/wIKvrjBZNL — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2023

La carta que José Luis del Hierro envió desde las Islas Malvinas

Cristina Kirchner compartió fotos y una transcripción de la carta que José Luis del Hierro le envió a sus padres y hermanos desde las Islas Malvinas. El texto está fechado el 7 de junio de 1982, una semana antes de su muerte.

Queridos papá y mamá, Juani y Juanjo:

Perdonen que hace 8 días que no les mandaba nada, pero aquí nos dicen que no sale ni entra nada. Yo igual voy a intentar mandar una. Sí me llegó telegrama del 24 de ustedes y de Cristina y también me llegó ayer uno del 29 pero no se entiende nada, no está firmado pero pienso es de ustedes. La última carta de ustedes de M. del P. es del 11/4 y después nada más. Mi última carta es la que les mandé del hospital el 29/4 o el 30/4.

Me imagino lo preocupados que ustedes estarán por las últimas noticias. Es cierto que los ingleses están muy cerca pero a mi puesto de combate les juro no me ha venido ninguno a "visitar" y espero no lo haga. Hay que seguir rezando y pidiendo a la Virgen para que esto se arregle en paz y se acabe ya. Cada vez tenemos más ganas de volver cada uno a su casa sea como sea, ganando o perdiendo, pero volver y pronto.

Al final se nos quedó en el tintero el viaje. Pobre papá, tanto juntar y organizar y yo le tiré abajo todo. Aunque deslindo responsabilidades en el loco de nuestro presidente y sus desvelos de grandeza. Acá todos, pero todos, lo agarraríamos del fundillo de los pantalones y lo pondríamos como nosotros, hoy cumplimos 55 días en estos pozos. Y yo con él a todos esos patriotas de ciudad que por lo que ustedes dicen allá está minado. Acabé el discurso, jaja.

Espero yo llegar de esto antes que la carta así no los preocupo más con esto, pero es hora que sepan lo que pensamos nosotros de Malvinas.

Bueno nada más, besos y abrazos para los cuatro, siempre, siempre los tengo en mis pensamientos. Los quiero mucho.

Chau, José Luis.