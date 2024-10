Cristina Kirchner pidió reservar el nombre de su lista para las elecciones internas en el PJ

El pedido se llevó adelante luego de que la exmandataria publicara una extensa carta el 7 de octubre en la que anunció su candidatura a encabezar el partido. "Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una", expresó en aquel entonces.

"Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras las muestras de cariño y los mensajes de apoyo para ser la Presidenta de nuestro partido. Nunca he ocupado un lugar sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada; sin miedo ni presiones", se explayó.

Cristina Kirchner La expresidenta Cristina Kirchner.

Ricardo Quintela: "Que los afiliados al PJ determinen quién los representa"

El gobernador de la provincia de La Rioja y candidato a presidir el Partido Justicialista (PJ), Ricardo Quintela, subrayó este domingo la relevancia de que los miembros del espacio "determinen quién quieren que los represente y los conduzca", de cara a las elecciones partidarias que se desarrollarán el 17 de noviembre.

En diálogo con No la Ven, por C5N, Quintela había expuesto que este lunes dialogará con la expresidenta Cristina Kirchner, quien también se postuló para conducir el PJ: "Voy a responder los mensajes que me realizó a través de su secretario privado para establecer un lugar, una fecha y un horario para reunirnos. Me gustaría conversar y escuchar lo que plantea y ayudar a que esto se destrabe".

En tal sentido, destacó que los afiliados del espacio formen parte de las elecciones partidarias: "Es importante que los afiliados determinen quién quiere que los represente y los conduzca. La idea es competir, lo que no teníamos pensado es que ella pueda ser candidata y estar en la competencia del PJ, cuando ella estuvo por encima del PJ. En el PJ se requiere de un amplio espacio donde podamos escucharnos entre todos".

"Nuestro interés, cuando estamos próximos a los vencimientos de los mandatos, es salir a caminar las provincias para escuchar a toda la dirigencia y los militantes. Así, se permite una reflexión diferente para que se pueda estructurar una propuesta desde el interior al centro de la Argentina que no sólo sea federal, sino que también tenga protagonismo y con un peronismo activo", agregó en el programa conducido por la periodista Daniela Ballester.