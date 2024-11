Cristina Kirchner, picante contra Javier Milei: "No va a una escuela ni por equivocación"

La titular del Partido Justicialista cruzó al jefe de Estado durante su discurso por el acto del Día de la Militancia donde, de forma irónica, se preguntó: "¿vieron que va a lugares donde solamente van multimillonarios no?, no es casualidad".

“Lo leí al Presidente que, en una cena, donde cada uno que fue pagó 25 mil o 40 mil dólares, ¿vieron que va a lugares donde solamente van multimillonarios no?, no se equivoca ni por equivocación de ir a una escuela, a un comedor, una pyme, una universidad, un sindicato... no. Siempre donde son pocos y multimillonarios, no es casualidad”, aseguró Cristina desde la Asociación Atlética Quimsa rodeada de militantes, dirigentes peronistas y el gobernador santiagueño Gerardo Zamora.