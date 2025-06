Cristina Kirchner aseguró que Loan Peña fue secuestrado por una red de trata

Luego destacó una declaración que realizó la abuela de Loan con respecto a que la problemática del robo de niños era histórica pero que empezó a disminuir cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia y comenzó a mejorar la situación social y económica del país.

Acto seguido apuntó contra la complicidad del poder judicial que no investigó como correspondía la desaparición de Loan y habló de la corrupción dentro de la justicia. "Lo que pasó el otro día con la jueza de Maradona no es una anomalía, es normalidad. Esa mujer representa a la famiglia judicial, es hija de un juez- Si se hace un censo de parentaje en la Justicia, el que no es primo es sobrino, hijo, nuera, yerno...", denunció

Ante esa situación recordó que durante su Gobierno presentó un proyecto para terminar con esa situación y destacó la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que convocó el pueblo mexicano a votar a los miembros de la Corte y de los tribunales del país. "Fueron a votar 13 millones de mexicanos. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una reforma donde esto sea constitucional", completó.