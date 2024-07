La interna del PRO, al rojo vivo: Martín Yeza calificó como "ingrata" y "desagradecida" a Patricia Bullrich

El flamante titular de la asamblea del partido entiende que la ministra de Seguridad tuvo un mal accionar "con las personas que creímos en ella" y "eso no se hace”. "Hoy creo que quiere romper el PRO", aseguró.

Para el diputado nacional, en los dichos de Bullrich “hay algo de desagradecimiento y de ingratitud que no me gusta”, pero “a la vez casi que ni la juzgo porque es una generación que está acostumbrada a ser tiburones, a matar o morir, o que te tengo que meter un palazo en la cara para que me respetes”.