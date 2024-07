Javier Milei cargó contra el exasesor Teddy Karagozian :"Querían el dólar a $1.800 por eso lo mandaron a hacer quilombo"

Milei volvió a apuntar contra su ex asesor Teddy.

En medio de las negociaciones con el FMI, Milei arremetió: "No quiere que a Argentina le vaya bien"

Embed "Querían llevar el dólar a 1.800 y les dejamos el culo como un mandril"



Javier Milei acusó "al osito Teddy traidor" de estar detrás de la suba de los dólares paralelos y destacó: "En las últimas dos semanas tuvimos dos ataques y les ganamos". pic.twitter.com/qLXTVAhCdM — Corta (@somoscorta) July 19, 2024

"No emitimos y teníamos para doblegarlos en el mercado; y frenamos la subida. Tuvimos dos ataques y les ganamos las dos veces. Cómo va a subir el dólar, si no emito más. Les dejamos el culo como un mandril. Es divertido", se entusiasmó Milei, tras dos semanas de turbulencias cambiarias, y subidas del dólar, tanto financieros como paralelos.

Cabe recordar que Karagozian, dueño de la empresa textil TN&Platex, había asegurado que el Gobierno "no está bajando el gasto público" y señaló "que está atrasado el dólar". El exasesor había sorprendido con sus declaraciones tras ser nombrado, tan solo días atrás, como asesor económico de Javier Milei. "No vislumbro recuperación y no va a suceder", sostuvo.

Karagozian fue el segundo de la lista de asesores expulsados, tras la salida de Fausto Spotorno. El analista económico había dejado el equipo de asesores presidencial la semana pasada, luego de cuestionar el anuncio del comienzo de la segunda etapa del plan de estabilización económica.