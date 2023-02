Covid-19: el Gobierno analiza una vacuna anual para grupos de riesgo

"El virus no va a desaparecer. Si nos enfermamos, no nos duran las defensas de por vida; la vacuna no previene el 100% la posibilidad de enfermarnos y tampoco tiene una duración de más de seis meses a un año", explicó la ministra.

Vizzotti subrayó que la circulación del virus hará que "haya contagios y que aumenten periódicamente los casos". "La herramienta, que es la vacuna, es lo más importante para que no se traduzcan en hospitalizaciones o muertes, sobre todo en las personas que tienen más riesgos", indicó.

Respecto a los motivos para establecer un calendario anual, la funcionaria sostuvo que "el planteo es que tampoco podemos darnos un refuerzo cada cuatro meses y guiarnos sobre las recomendaciones solamente por la cantidad de anticuerpos".

"La intención es evaluar toda la evidencia científica y poder definir si los refuerzos pueden ser anuales, siempre pensando en la época de vacunación antigripal, con una población objetivo similar, para poder aprovechar esa oportunidad", concluyó.