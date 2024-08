Condenaron a Guillermo Moreno por manipular los datos del INDEC

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski habían pedido cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación, en la causa en la que el exfuncionario estaba imputado por los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica en siete ocasiones distintas.

Po su parte, además de Moreno, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal, integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini también sentenció a la misma pena a Beatriz Paglieri, exdirectora del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del Indec en aquel entonces, que había sido acusada como coautora. Además, fueron absueltas las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.

Debido a que las condenas no son de cumplimiento en una cárcel y Moreno y Paglieri deberán someterse a reglas de conducta como fijar residencia y cumplir las normas del Patronato de Liberados. El próximo 4 de septiembre se conocerán los fundamentos judiciales, una vez que se hagan públicos las partes podrán apelar el fallo.

Esta es la tercera condena que tiene el exfuncionario ya que en 2017 recibió una de dos años y seis meses de prisión por el caso de merchandising en contra de Clarín y la segunda fue de dos años de cárcel por el caso de los “¿Casco o guantes?” en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ambas están bajo revisión y no tienen un fallo firme, porque no pasaron por la Corte Suprema.

Las últimas palabras de Guillermo Moreno previo a la condena de la Justicia

Guillermo Moreno escuchó su condena por videoconferencia y en su alegato final aseguró que fue un juicio “académico” en el que no hubo pruebas. “Hay un viejo dicho que es `hechos, pruebas y derecho`. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho”, había dicho el ex funcionario.

El exfuncionario nacional señaló que lo que hubo fue un alegato académico de parte del fiscal Diego Luciani que junto con José Ipohorski lo acusaron de haber cometido “los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica”.

“El alegato de Luciani fue inteligente. No tenía pruebas y apeló a un juicio académico. No puede el fiscal evaluar si el INDEC trabajó mal durante un gobierno cuando lo que se juzga es un semestre. Eso es un error garrafal”, había dicho en sus últimas palabras.

Las defensas de los cuatro acusados rechazaron las acusaciones y pidieron sus absoluciones. “Nunca Moreno recibió copia u originales de encuestas de inflación. Ni sabía que existían”, dijo Alejandro Rúa, abogado del exfuncionario, en sus alegatos.