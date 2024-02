El Gobierno minimizó la reacción de los gobernadores por la quita de subsidios al transporte

En la misma línea, comentó que esta nueva medida iba en línea del programa económico de La Libertad Avanza, “aplicando lo que teníamos planeado hace tiempo”.

Puntualmente sobre el sistema de transportes, sus subsidios y tarifas, Adorni aseguró que "se viene teniendo conversaciones donde se está avanzando y en un esquema que se deje de subsidiar la oferta y se subsidie la demanda, es decir, a quién compre el servicio", por lo que aclaró: "Cualquier aumento de tarifas en el transporte de servicios son responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del Gobierno nacional".

Adorni conferencia 7 de febrero 2024.jpg

Más allá de que se especulaba con que este accionar de Milei pertenecía a un correlato basado en una "venganza política" luego de que los gobernadores le retiraran el apoyo a la Ley Ómnibus, el portavoz brindó los supuestos motivos por los cuales quitó el fondo en cuestión y explicó: "Entendemos que hay provincias que tienen la intención de ajustar sus cuentas y hay otras que no. Lo que el estado nacional no puede seguir haciendo es seguir subsidiando cuestiones que no le corresponden.".

"En tal caso, si alguna provincia considera que no puede abonar ese subsidio, sostener la tarifa de transporte, la tendrán que aumentar y entiendo también que será una decisión de cada gobernador. Es un tema ajeno a nosotros, algunos se enojaron a sabiendas que lo íbamos hacer", concluyó.

Martín Lousteau advirtió que Javier Milei "está incitando un nivel de violencia inusitado"

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, advirtió que el presidente Javier Milei "está incitando un nivel de violencia inusitado".

"Está empezando a demostrar que está dispuesto a jugar por el filo de las reglas democráticas", agregó.

"Veo la tendencia de elegir un enemigo y movilizar a la parte del electorado de él en función de esa dialéctica. El Presidente está incitando un nivel de violencia inusitado", sostuvo Lousteau.

Criticó además que el mandatario tuitee o replique mensajes en sus redes sociales, porque "trata de infundir temor para que las opiniones en contra de él se sosieguen o desaparezcan".

En ese sentido, en las últimas horas el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni anunció que denunciará penalmente a Milei por "intimidación pública, incitación a la violencia y amenazas" a raíz de la publicación que realizó el mandatario en su cuenta oficial de Instagram, una ilustración supuestamente realizada por el dibujante Nik, en la que se lo ve caracterizado como Terminator.

Belliboni Milei Terminator

En diálogo con radio Rivadavia, se refirió además al fracaso del proyecto de Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, al que atribuyó a que "el Gobierno quiere privatizar de cualquier manera y no se pueden hacer las cosas así".

"El Presidente quiere tener la suma del poder público para privatizar como a él se le canta todo lo que a él se le canta”, concluyó.