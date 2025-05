Colectivos: la UTA anunció el fin del paro pero advirtió que seguirán los reclamos "por un salario digno"

"No nos vamos a quedar tranquilos, quietos ni mansos", aseguró el gremio de los transportistas, en medio de las negociaciones con las patronales.

Si bien todavía no se llegó a un acuerdo salarial con las patronales, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que no continuará con el paro de colectiveros realizado este martes, y que seguirá negociando, aunque advirtió que "de ser necesario no lo dudaremos y profundizaremos las medidas".