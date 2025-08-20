La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Como cocoach, la jujeña quedó fascinada por el ensayo del joven y no dudó en hacerle una pregunta personal compartiendo un divertido momento.

Julieta “ Cazzu ” Cazzuchelli se sumó en los knockout de La Voz Argentina como la cocoach de Lucka y durante los ensayos de los participantes, quedó totalmente fascinada con la voz de uno de ellos y no dudó en hacerle una pícara pregunta que hizo sonrojar al joven.

Resulta que cuando Francisco González y Thomas Dantas se preparaban para enfrentarse el duelo de las instancias en la que se encuentra el programa de Telefe, ambos recibieron su canción que debían interpretar sobre el escenario .

Pero cuando Thomas hizo su pasada interpretando el tema de Calum Scott, You Are The Reason, la jujeña quedó sorprendida y no dudó en preguntarle: “¿Estás soltero, vos?” . Más allá que le generó cierta sorpresa, el joven no se quedó callado y respondió con simpatía, siguiendo el juego: “Que me lo digas vos…”.

Sin embargo, la trapera, entre risas, le aclaró que “era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. Aunque, Thomas no perdió la oportunidad y en el mismo tono de humor le aseguró que “me porto bien”.

Luego, en la devolución de los ensayos, Cazzu consideró que dicho single a Dantas, le queda perfecta, “parecía fácil como si fuera tuya”. En cuanto a González, también le pareció “hermoso” la interpretación, al punto que conectó “de una forma distinta a la de la última vez”.

Finalmente, en la definición del Knockout, Luck Ra terminó dándole la oportunidad de pasar a la siguiente ronda a Dantas, reconociendo su talento y desempeño en el escenario.

A pesar de su éxito, se confirmó cuándo terminará La Voz Argentina

La nueva temporada de La Voz Argentina avanza con gran ritmo y logró consolidar a Nicolás Occhiato en la conducción, en un rol que hasta ahora había estado marcado por la impronta de Marley en ciclos anteriores. Con su estilo descontracturado, improvisaciones y hasta sketches con los jurados para mejorar su pronunciación en inglés, Occhiato conquistó a la audiencia y se transformó en una de las revelaciones del año.

El programa es uno de los más vistos, y con el ciclo en marcha, ya avanzando en las instancias finales, se supo que el viernes pasado finalizaron las grabaciones de los Playoffs y, tras un breve receso, los jurados retomarán los ensayos el 20 y 21 de agosto para dejar todo listo rumbo a los programas en vivo, que comenzarán el lunes 31.

La gran final está prevista para mediados de septiembre. Desde Telefe desmintieron los rumores sobre una posible edición de La Voz Senior y calificaron esas versiones como “fake news”.