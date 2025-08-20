YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

YPF anunció una ampliación de los beneficios para quienes carguen combustible durante la madrugada. En concreto, los usuarios podrán obtener hasta un 15% de descuento en expendedoras seleccionadas.
Desde este miércoles 20 de agosto, quienes paguen con la aplicación oficial de la petrolera accederán a un descuento del 6%, el doble de lo que regía hasta ahora (3%). En el caso de las estaciones con autodespacho, la bonificación se elevará al 9%.
“Cuando aplicamos la rebaja del 3%, en menos de un mes conseguimos bajar las pérdidas un 40%. Ahora vamos por más: con la aplicación, la rebaja será del 6% en todo el país, para llevar la pérdida a cero”, detalló Horacio Marín, presidente de YPF, en Neura.
Marín recordó que la promoción aplica para cargas realizadas entre la medianoche y las 6 de la mañana, con un tope de 150 litros por usuario al mes (equivalente a más de tres tanques en un auto pequeño).
Donde cargar nafta en YPF con descuento
El beneficio alcanza a todas las estaciones YPF del país, aunque en siete bocas con autodespacho seleccionadas, se agrega un 3%:
- Opessa Alcorta
- Dorrego
- Pringles
- R. Ovidio Lagos (Santa Fe)
- Chacras (Mendoza)
- CABA Constituyentes
- ACA San Juan
Con más de 1.600 estaciones de servicio y una participación de mercado superior al 55%, la compañía busca fidelizar clientes, impulsar el uso de su aplicación y mejorar la rentabilidad de sus operaciones en los horarios de menor venta.