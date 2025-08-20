20 de agosto de 2025 Inicio
YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

Lo anunció el presidente de la compañía, Horacio Marín. El titular de la empresa recordó que la medida es válida únicamente para personas físicas.

Hasta un 15% de descuento en YPF por la madrugada.

YPF anunció una ampliación de los beneficios para quienes carguen combustible durante la madrugada. En concreto, los usuarios podrán obtener hasta un 15% de descuento en expendedoras seleccionadas.

Chile se consolidó como el principal destino turístico para los argentinos.
Sin trámites ni impuestos adicionales: cuál es la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Desde este miércoles 20 de agosto, quienes paguen con la aplicación oficial de la petrolera accederán a un descuento del 6%, el doble de lo que regía hasta ahora (3%). En el caso de las estaciones con autodespacho, la bonificación se elevará al 9%.

“Cuando aplicamos la rebaja del 3%, en menos de un mes conseguimos bajar las pérdidas un 40%. Ahora vamos por más: con la aplicación, la rebaja será del 6% en todo el país, para llevar la pérdida a cero”, detalló Horacio Marín, presidente de YPF, en Neura.

Marín recordó que la promoción aplica para cargas realizadas entre la medianoche y las 6 de la mañana, con un tope de 150 litros por usuario al mes (equivalente a más de tres tanques en un auto pequeño).

nafta 2025

Donde cargar nafta en YPF con descuento

El beneficio alcanza a todas las estaciones YPF del país, aunque en siete bocas con autodespacho seleccionadas, se agrega un 3%:

  • Opessa Alcorta
  • Dorrego
  • Pringles
  • R. Ovidio Lagos (Santa Fe)
  • Chacras (Mendoza)
  • CABA Constituyentes
  • ACA San Juan

Con más de 1.600 estaciones de servicio y una participación de mercado superior al 55%, la compañía busca fidelizar clientes, impulsar el uso de su aplicación y mejorar la rentabilidad de sus operaciones en los horarios de menor venta.

