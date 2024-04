Claudio Vidal advirtió que "si no hay recursos para Santa Cruz, no habrá Ley Bases ni Pacto de Mayo"

El gobernador adelantó que los legisladores provinciales no acompañarán los proyectos "bajo ningún punto de vista" mientras Javier Milei mantenga las "medidas de ajuste". "Día a día somos perjudicados", aseguró.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que el Gobierno nacional toma "decisiones unilaterales que perjudican a gran parte del país" y le advirtió al presidente Javier Milei que "si no hay recursos para mi provincia, no va a haber Ley Bases ni Pacto de Mayo".

"Hay una mirada egoísta, centralista, y se están olvidando del interior del país que es el que realmente produce. Sentimos que cada vez se distribuye menos, que cada vez nos perjudican más, que se toman decisiones a nivel nacional que se podrían interiorizar un poco más de cómo funcionan las provincias", enumeró.

El gobernador aclaró que tiene "buena relación y buen diálogo" con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero "las decisiones al parecer se toman más arriba de forma inconsulta y generalmente son decisiones que nos perjudican. En el caso de Santa Cruz, recibimos 30% menos de lo que recibía la gestión anterior", afirmó.

"Yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por los demás gobernadores. Si no hay recursos para mi provincia en materia de educación y salud, y además estas medidas de ajuste que aplica Nación, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley Bases y tampoco va a haber Pacto de Mayo para nosotros", subrayó.

"En estas condiciones, bajo ningún punto de vista. Son muchos los problemas que Nación tiene que resolver en Santa Cruz. Nosotros no entendemos por qué este tipo de medidas que realmente nos perjudican", insistió Vidal, quien destacó que se consideraba "un aliado de este Gobierno en los dos primeros meses" de gestión.

"Después claramente vimos que día a día somos perjudicados, que no importa el diálogo, las ganas de consensuar, las ganas que tengamos nosotros de trabajar con este Gobierno nacional para sacar nuestro país adelante. Acá hay decisiones unilaterales que realmente están perjudicando a la mayoría de las provincias", aseguró.

"¿Qué hacemos? ¿Condenamos al pueblo por los errores de la mala política del pasado o, a través del debate, construimos un camino que nos permita llevar a este país al lugar en donde tiene que estar? Hay inmadurez política, hay irresponsabilidad, hay falta de amor por el prójimo. Realmente es muy triste lo que estamos viviendo los argentinos", concluyó.