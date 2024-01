Christian Castillo denunció que "es muy grave" lo que pasó en el Congreso en la conformación de comisiones

“En la secuencia completa yo empiezo a intervenir antes que Espert se siente en la mesa autoproclamándose presidente y que el secretario actúe irregularmente porque en vez de dejarme expresar la impugnación a la propuesta dice bueno asume Espert y después usted va hablar”, detalló Castillo sobre como sucedieron los hechos.

Christian Castillo y Myriam Bregman

El diputado luego reiteró su denuncia por el cierre de micrófonos de parte del secretario al aclarar: “Yo empiezo a formular la impugnación y como esta iba a seguir con el apoyo de otros diputados que iban a sostener lo mismo, entonces cierra la discusión y cierra la comisión”.

“Esto es muy grave, en mi caso yo soy miembro de la comisión de presupuesto, no me podían cercenar el uso de la palabra, pero no se lo podían hacer a ningún diputado, reglamentariamente cualquier diputado sea o no miembro de la comisión tiene derecho a hablar en los debates que se hacen”, relató Castillo en una entrevista con el programa Turno Mañana por C5N.

De todas maneras, el diputado aclaró que "“vamos a seguir impugnándolo" aunque cree que hay una finalidad superior en el nombramiento de Espert: "Tiene una función haberlo puesto ahí con el respaldo de Milei, que es tratar de evitar el debate".

“Tendría que ir entre 23 y 30 comisiones según las cuentas que se hagan y acá lo quieren llevar solo a tres. Quieren discutir algo que difícilmente pase en muchos puntos pero bueno eso dependerá de la presión social sobre los diputados”, concluyó Castillo sobre la Ley Ómnibus.

Cómo quedaron confirmadas las comisiones

Las comisiones que se conformaron son las de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores.

Lla comisión de Presupuesto y Hacienda la cual estará presidida por el diputado nacional bonaerense José Luis Espert, de Avanza Libertad. La vicepresidencia primera, que le corresponde a Unión por la Patria, quedó en reserva mientras que la diputada Germana Figueroa Casas (PRO-Santa Fe) ocupará la vicepresidencia segunda. Los secretarios serán Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Buenos Aires), Lisandro Nieri (UCR-Mendoza), Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Cívica-Córdoba) y Pamela Calletti (Innovación Federal-Salta).

Por otro lado, el secretario de la Comisión informó que hubo dos cambios de vocales en la nómina de conformación: Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) por Silvina Lospennato (PRO-Buenos Aires) y Eduardo Falcone (La Libertad Avanza-Buenos Aires) por Marcela Pagano (La Libertad Avanza-Buenos Aires).

La comisión de Relaciones Exteriores y Culto quedó constituida por el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Fernando Iglesias, del PRO, como presidente, quedando vacante la vicepresidencia primera, que le corresponde a Unión por la Patria, y siendo elegida la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza-Buenos Aires), como vicepresidenta segunda.

Con respecto a las secretarías, la primera quedó en reserva, tendrá que definir la Unión Cívica Radical quien la ocupará; la segunda, Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal-Buenos Aires); la tercera, reservada para que informe Unión por la Patria; y la cuarta por Nadia Márquez (La Libertad Avanza-Neuquén).

En tanto, se informó que María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza-Córdoba) reemplazará a Marcela Pagano (La Libertad Avanza-Buenos Aires).