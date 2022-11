Causa Vialidad: De Vido describió como "insostenible" la acusación y apuntó contra el macrismo

En el marco del juicio, el martes próximo a las 9:30 tendrá oportunidad de exponer, si lo desea, la también acusada vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un cronograma que incluye a otros imputados. Luego, el TOF2 anunciaría fecha para el veredicto.

En su exposición de este viernes, De Vido remarcó que "no hubo direccionamiento de la obra pública" sino que, por el contrario, se llevó adelante un plan de obra estratégico para cumplir con lo prometido en la plataforma electoral del fallecido ex presidente Néstor Kirchner en 2003.

"Me obligan a reiterar estos conceptos que formaron parte de la plataforma política del presidente Kirchner para todo el pueblo argentino. Por ende, no puede ser nunca una banda formada para delinquir", como acusaron los fiscales. El plan actuó "cubriendo cada una de las asimetrías regionales" y fue un "objetivo del señor presidente Kirchner, no como jefe de una banda sino como presidente de la República, legítimamente electo por el pueblo", agregó.

"Me solidarizo con todos los imputados e imputadas, en particular los que siempre soportaron esta injusta persecución que concluye con esta política judicial denominada lawfare. Somos compañeros, así nos llamamos los peronistas, no somos socios, no tenemos negocios ni negociados", reconoció el exfuncionario.

De Vido hizo uso de su derecho a decir las últimas palabras en el juicio que entró en su etapa final, en una jornada en la que tuvieron esa oportunidad otros de los 13 acusados.

"Es la tercera vez que para imputarme utilizan relatos mediáticos de opositores políticos", cuestionó y remarcó: "Es la tercera vez que me traen a un juicio de manera direccionada". Además, subrayó la "enorme irregularidad de este proceso" y "la inocencia de los acusados.

El juicio por la causa Vialidad entró en la recta final

Tras la exposición de De Vido, el tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo, Nelson Periotti.