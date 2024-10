Causa Vialidad: Casación se tomará más tiempo para definir la condena a Cristina Kirchner

"La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, hizo tres presentaciones en el expediente. Una de ellas vinculadas con el hecho de que se filtrara las supuestas posiciones de los jueces. Hasta que no se resuelva, que la Cámara no se expida sobre esos tres planteos, no habrá decisión. Es decir, que permanece la incógnita sobre lo que va a pasar con la condena que tiene Cristina Kirchner sin confirmar", explicó el periodista Ariel Zak en Minuto Uno.