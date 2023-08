Castagneto: "Tenemos que ser fuertes en la comunicación para que la gente entienda hacia dónde vamos"

"Quizás no es lo suficiente pero tenemos un horizonte y un rumbo que en el último año, a través del ministro de Economía Sergio Massa y de todo el equipo económico, aseguramos hasta fin de año un dólar fijo de 354 pesos, tarifas congeladas y acuerdo de precios", expresó Castagneto

En ese sentido destacó que la propuesta del oficialismo nuestra es seguir teniendo escuelas, hospitales, obra pública y "seguir teniendo un Estado presente que conjugue lo público con lo privado" y "no privatizar todo" como quiere la oposición.

"La propuesta de la oposición es todo privado y nada público", dijo el funcionario al señalar que el gobierno quiere un Estado regulador porque los empresarios van a poder fijar los precios que quieran.

Luego el titular de la AFIP aseguró que el objetivo es "terminar el año con equilibrio económico" para poder pensar el año que viene "una Argentina próspera donde todos seamos parte".

En ese sentido Castagneto aseguró que el 2024 es un año con una proyección económica positiva por las divisas que generará el Gasoducto Néstor Kirchner en exportación y ahorro de energía y porque se prevé que la recaudación del sector agropecuario e industrial será mejor a la de este año.

Castagneto aseguró que no se puede implementar una dolarización en Argentina

En otro pasaje de la entrevista, Castagneto criticó el proyecto dolarizador de Javier Milei y aseguró que es una medida que no se puede implementar en Argentina.

"A la gente hay que decirle la verdad. Si ganan 4 mil pesos no van a ganar 4 mil dólares. Entonces no van a ganar nada. Yo quiero el peso argentino y la bandera argentina, si no cambiemos las banderas", expresó el funcionario.

"Son medidas que hasta la Constitución no las permiten. En las campañas hay que ir seguros, ciertos y concisos, no mentirles a la gente porque después en el momento que estás gobernando y la gente se altera con todo los derechos", agregó.