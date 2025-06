Casación fijó fecha para definir el planteo de visitas de Cristina Kirchner

Con esta resolución, cualquier dirigente o personalidad de la política que pretenda mantener un encuentro con la exjefa de Estado entre 2007 y 2015 deberá tramitar una autorización ante la justicia.

La decisión fue rechazada por los abogados de Cristina. “Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, manifestó la defensa de la dos veces presidenta en su planteo. “La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad. Tal potestad complementaria no está expresamente prevista en ninguna disposición legal o reglamentaria”, agregaron.

El TOF respondió: “Se advierte, en primer lugar, que la parte exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta que se estableció en el resolutorio del pasado 17 de junio, más no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados por los suscriptos para proceder como lo hicimos”, resolvieron los magistrados y además agregaron que la objeción fue planteada fuera de plazo.

La defensa de Cristina apeló la decisión y ahora el pedido será revisado por los jueces de la Sala IV Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Se trata del tribunal que confirmó la condena de la ex presidenta antes que la Corte Suprema.