Carlos Melconian cruzó a Javier Milei: "Héroe es el que se queda en la Argentina y da batalla para sacar el país adelante"

En referencia al valor del dólar y un supuesto atraso del tipo de cambio, Melconian respondió: "El Presidente tiene la voluntad de no devaluar, es la palabra del Presidente. Una cosa es cuando hay una brecha de 100% o cuando el tipo de cambio tiene un desvío exagerado".

"El dólar libre del 10 de diciembre 2023 (el día que asumió el actual gobierno) da hoy $2.200. La discusión es que luego del innecesario dólar a $800, la inflación fue del 90% y el dólar subió al 2% mensual. La visión callejera es que estamos en un problema. El dólar de hoy no es genuino, es trabado. Se mantiene en parte por el blend (80% de la exportación liquidada a dólar oficial y 20% al "contado con liquidación", dijo el economista.

La visión de Carlos Melconian sobre el programa económico

Según Melconian, el actual conjunto de medidas no es un plan de estabilización, sino más bien "un programa ortodoxo, sesentista, setentista. Estamos discutiendo erróneamente, si se viene una V, una U o una L. Pero del consumo no tengo señales, de la exportación no tengo señales, de la inversión no tengo señales, salvo la timba de los que ganan plata".

"Este es un programa hecho en la emergencia, donde todos sabíamos que lo que venía era difícil y que a lo que se había hecho mal se agregó una irresponsabilidad electoral. Pero ahora hay que discutir un plan de estabilización y crecimiento. No caer en la trampa. Yo puedo arrancar con un DNU, licuando la Leliq y sin pagar importaciones acumular reservas", señaló.

La cuestión, prosiguió el economista, es que el programa económico del gobierno, que calificó de "parcial, financiero, financista", ya está lanzado. "Esto está jugado así. No hay verbalización de un modelo de país ni determinantes del crecimiento (pero) no puedo ir a un programa de estabilidad donde los asalariados están 1.000 (puntos porcentuales) detrás de los precios".

Melconian volvió a comparar las medidas del actual Gobierno con los planes económicos de Álvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena y Roberto Alemann (todos exministros de Economía, difuntos) que calificó de "programas típicos, ortodoxos, sin la pátina heterodoxa del programa israelí, de Fernando Henrique Cardoso, de la convertibilidad. Y esto dicho por una persona que era juzgado como el (economista) ortodoxo de Macri en 2015".

También señaló que llegar a fin de año a una inflación mensual de 2 o 3% no sería ni un éxito ni un fracaso.

"Lo importante es que si los precios se alinean, venga un programa de estabilidad de verdad, con credibilidad suficiente y que, salvo un evento internacional que lo trastorne, como la guerra o la pandemia, ahí -con los precios alineados- decís esto van en serio y se termina el disparate de si estamos caros o baratos".