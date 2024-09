Carlos Melconian aseguró que el cepo "va a continuar", pero pidió revisar las restricciones cambiarias: "Así no se puede continuar"

El economista calificó como "difícil" que el Gobierno levante el bloqueo al acceso a divisas porque "no tenés dólares y no tenés reservas". Entiende que, sin devaluar, habría que reconsiderar algunas medidas: "Va al 2% por mes. La inflación ya lo superó y le comió el colchón”.

"Lo que hay que hacer es modificar las restricciones cambiarias, que no significa liberar el cepo", aseguró Melconian.

“El cepo es una cosa difícil, en primer lugar porque no tenés dólares, segundo lugar porque no tenés reservas. El Presidente ha pasado de decir en los últimos meses estamos comprando un montón de dólares, estamos licuando la base monetaria, cada vez estamos más cerca de dolarizar... a que trasciende que no va a levantar el cepo”, afirmó el economista.