Carlos Castagneto: "Milei tiene que saber que no es un rey y que va por el camino equivocado"

En ese sentido, el diputado destacó la contundencia del paro nacional convocado por las centrales obreras que el miércoles pasado movilizó a más de un millón y medio de personas en todo el país y a más 600 mil en la plaza del Congreso en contra de la iniciativa.

"El Gobierno tiene que reflexionar, sin embargo lo que vemos es una postura cada vez más dura. Es un Gobierno provocador que no dialoga. Milei tiene que escuchar al pueblo y tiene que saber que no es un rey. Va por el camino equivocado. No es casualidad que se haya movilizado tanta gente en tan poco tiempo y que la gente esté tan triste y angustiada", expresó.

El diputado sostuvo que a pesar de los cambios, el oficialismo aún no tiene los votos en el Congreso ya que los distintos bloques de la oposición realizaron observaciones sobre los superpoderes, las privatizaciones y la amenaza sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras graves consecuencias de la ley. "El que vote con conciencia no puede votar a favor del megaproyecto. No podemos darle superpoderes, algo que no sucedió nunca en la historia de la democracia, a una persona que todavía no nos ha contado que proyecto de país tiene", señaló.

Luego sostuvo que los legisladores que acompañen el proyecto estarán votando en contra de los derechos y los intereses del pueblo. "A mi me daría vergüenza salir a la calle sabiendo que le estoy cagando la vida a mis vecinos. Está ley busca vender al país atentando contra la Constitución y la división de poderes. No se hubieran presentado como diputados si quieren cerrar el Congreso", advirtió.

Castagneto criticó a los diputados que se fueron del bloque de Unión por la Patria

En otro pasaje de la entrevista, Castagneto criticó a los tres diputados tucumanos que dejaron Unión por la Patria para conformar un bloque propio y que estarían analizando votar a favor de la Ley Ómnibus.

"Los diputados tienen que pensar que Argentina es un país federal, no se pueden mirar su propio ombligo para pelear solamente por el limón y el azúcar como si no importara lo que pase en otras provincias. Tucumán también va a sufrir el ajuste de la Ley Ómnibus, todas las provincias están incluidas en el paquete", expresó.

"Si el paquete de medidas incluye un protocolo antipiquete es porque el mismo gobierno reconoce que el proyecto no beneficia al pueblo. Prohíben movilizaciones porque saben que la ley no es buena y va en contra de la gente. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de votar", completó.