Betina Stein, sobre el plan económico de Javier Milei: "En algún momento esto va a explotar"

La exdirectora del Banco Central Betina Stein explicó en C5N que el plan económico del Gobierno de Javier Milei no puede sostenerse en el tiempo porque implica que los jubilados -que perciben el haber mínimo- y los trabajadores asalariados no tendrán el dinero suficiente para adquirir los bienes básicos.

"Veo que es un plan que cierra con jubilados y asalariados sin la posibilidad de adquirir los bienes más elementales. No veo el éxito para la población en general. No es sostenible en el tiempo, me parece que en algún momento esto va a explotar, en la medida que siga así ", detalló la abogada en No la ven .

En la entrevista con Daniela Ballester, la letrada expuso la situación que atraviesan los millones de argentinos que cobran la jubilación mínima: "Acaba de vetar un aumento que era paupérrimo, no más del 8% y lo que significaba era devolver lo que no se dio cuando se cambió la fórmula jubilatoria. Además se limitaron los medicamentos gratis. La cantidad de gente que vive con la jubilación mínima no tiene ninguna posibilidad de subsistir, lo mismo pasa con los asalariados con la limitación de los subsidios al transporte o a la energía, ya que los sueldos no aumenten de la misma manera".

La incidencia en el PBI del aumento de jubilados, es igual a la reducción del Impuesto a los Bienes Personales

Por otra parte, Stein se refirió a los movimientos del BCRA, entidad que preside Santiago Bausili, para sostener las cotización de los dólares financieros -MEP y CCL- a través de la intervención con reservas: "No sobran, sino lo contrario. El año que viene la Argentina enfrenta vencimientos por más de 8 mil millones de dólares y en este momento tenemos reservas negativas. ¡Es una situación bastante complicada!".

"Es extraño que el éxito del plan dependa de las elecciones de Estados Unidos"

El martes 5 de noviembre se realizarán las elecciones de Estados Unidos. El presidente Javier Milei y el resto de los integrantes del Gobierno observan con mucho interés el resultado de la votación, en la cual demostraron su apoyo al exmandatario republicano Donald Trump.

"No sé si el Gobierno tiene más elementos. Es extraño que el éxito del plan dependa de las elecciones de Estados Unidos. La mirada está allá porque internamente hay muchos problemas (...) No podés poner en ese tipo de objetivos para el éxito de tu plan económico. ¡Eso es una ruleta! El tema no pasa por ahí", remarcó Betina Stein.