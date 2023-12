Belliboni desafió a Bullrich: "La ministra se atribuye el derecho a eliminar la libertad democrática"

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, criticó severamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , por el protocolo antipiquetes , que establece que el que "corta la calle, no cobra" el plan social. El cruce se da en la previa de la marcha del miércoles en la Plaza del Congreso, en conmemoración a los fallecidos en 2001 durante la crisis social, económica y política que causó el gobierno de Fernando de la Rúa .

La Provincia adelantó que no aplicará el protocolo de Bullrich: "Criminaliza la protesta"

En la misma línea, Belliboni cuestionó con firmeza la postura de Patricia Bullrich, quien elaboró un operativo contra la protesta social: "A todos los que se quieran sumar les digo que nos va a amparar la declaración que hicieron los compañeros abogados en los Tribunales. No puede ser que la ministra se atribuya el derecho a eliminar la libertad democrática".

Durante su discurso, el referente social se manifestó contra el ajuste que lleva adelante el Gobierno que preside Javier Milei: "Hay dos varas: hay plata para los capitalistas y hay ajuste para los que menos tienen, contrariando a lo que dijo Milei. ¡La casta está en el Gobierno y el ajuste lo paga el pueblo!".

Belliboni denunció el congelamiento de los planes sociales

Una de las cuestiones que genera una gran preocupación en las organizaciones sociales es la inflación y la ausencia de aumentos en los planes. Así lo detalló Eduardo Belliboni del Polo Obrero: "Denunciamos el congelamiento de los planes sociales es su desaparición porque frente al proceso inflacionario no hace falta que la ministra Sandra Pettovello nos de de baja, en un mes y medio no existen más, desaparecen frente al proceso inflacionario que destruye salarios, jubilaciones y, por supuesto, 78 mil pesos que cobra un compañero".

"Es una resolución política liquidar los programas sociales. ¡No tiene que ver con una marcha! Además, no entregan la comida en los comedores populares y no hay productos navideños para los que no los pueden comprar como todos los años. Es decir que ajustan con los más pobres de los pobres. ¡No los vamos a dejar! Esta es la primera movilización. ¡No terminó el año! Vamos con todo por nuestras reivindicaciones", advirtió el dirigente piquetero.