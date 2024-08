Ayelén Mazzina, exministra de la Mujer, desmintió a Fabiola Yañez: "Nunca estuve al tanto de la situación de violencia"

La funcionaria aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia porque no puede permitir "una falsedad" ni que "se banalice la violencia de género". La exprimera dama había afirmado que, tras los hechos de violencia por parte del expresidente, pidió ayuda al ministerio pero nadie la asistió.

La exministra de la Mujer Ayelén Mazzina desmintió este martes a la ex primera dama Fabiola Yañez luego de su declaración en la denuncia por violencia genero contra el expresidente Alberto Fernandez donde señala que tras los hechos sucedidos pidió ayuda al ministerio, pero nadie la asistió. " Nunca estuve al tanto de la situación de violencia" , sentenció la funcionaria en su cuenta de X (antes Twitter).

A su vez, señaló que se pondrá a disposición de la Justicia porque no puede permitir " una falsedad " ni que " se banalice la violencia de género ".

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género", afirmó Mazzina en un primer momento.

Ayelen Mazzina.JPG

Para luego abogar que "sigue siendo fundamental construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las víctimas que debemos proteger".

El posteo de Mazzina ocurre luego de la entrevista que Fabiola brindó a Infobae donde señala que pidió ayuda al Ministerio de la Mujer pero nadie la asistió. “Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda”, aseveró.

En el mismo sentido, se preguntó: “¿Cuándo me defendieron a mí, cuando decían cualquier barbaridad?, ¿Cuándo salió algunas de esas personas pertenecientes a ese ministerio?, ¿Cuándo las vieron? Porque a mí me maltrataron durante 5 años”.

Incluso Fabiola aseguró que mostró las fotos de los golpes y pidió ayuda. “La persona las vio, pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘vos nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios”, remarcó la ex primera dama.

“Ellos no me dijeron nada. Me decían ‘vení a verme al despacho, estoy con vos ’, pero nada más. Si estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a tu despacho?”, agregó.