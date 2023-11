Axel Kicillof: "Milei quiere tener otra pasantía, la de Presidente, cuando la del Banco Central no funcionó"

El gobernador bonaerense habló minutos antes del comienzo de la veda electoral. Sobre el discurso del candidato a presidente de La Libertad Avanza, aseguró que "cuando un economista te habla técnico, y no le entendés, es porque te quiere joder".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló al filo de la veda electoral y, tras los cierres de campaña , manifestó: "Pareciera que (Javier) Milei quiere tener otra pasantía: ahora de Presidente. Ya la del Banco Central no funcionó" .

El titular bonaerense criticó la falta de preparación de Javier Milei, recordando su pasantía en el Banco Central: “Quiere tener otra pasantía, la de Presidente, cuando la del Banco Central no funcionó ".

Más allá de destacar los nueve meses de campaña de Sergio Massa en todo el país, el funcionario de Unión por la Patria habló sobre la propuesta libertaria de educación y señaló que “su modelo educativo es egoísta, mentiroso y que le echa la culpa al que no se la puede pagar".

En esa misma línea, advirtió sobre lo peligroso que podría ser un eventual gobierno del líder de La Libertad Avanza y en diálogo con Radio 10 comentó: "Todo lo que prometimos hacer en Provincia de Buenos Aires corre riesgo si gana Milei".

Una de las principales cuestiones distintivas de Javier Milei tiene que ver con su autodefinición de “economista”. Sin embargo, a lo largo de distintos tramos de la campaña, no pudo explicar cómo llevaría a cabo sus políticas y es por eso que Kicillof no lo dejó pasar: "Cuando un economista te habla técnico, y no le entendés, es porque te quiere joder".

El gobernador no dejó al azar la aparición de Mauricio Macri al lado del referente libertario y se encargó de recordar que "Macri nos endeudó con el FMI y no pidió permiso, lo hizo en dos minutos y así estamos".

Curas villeros manifestaron su preocupación por un triunfo de Milei

Sacerdotes de villas y barrios populares de todo el país manifestaron este jueves una gran preocupación "ante el peligro que significa la posibilidad" de que, este domingo, la fórmula de La Libertad Avanza gane el balotaje.

Los curas aclararon: "no decimos a nadie a quién tiene que votar, cada uno elige libremente", pero advirtieron que "el repudio al candidato de LLA (Javier Milei), con evidente desequilibrio emocional, lo expresamos ya el 5 de septiembre, antes de la primera vuelta. Hoy diríamos lo mismo si el que compitiera fuera otro".

"Expresamos nuestra gran preocupación ante el peligro que significa la posibilidad de que en las próximas elecciones triunfe la fórmula de La Libertad Avanza, cuyos candidatos con discursos y actitudes violentas atacaron al Papa Francisco, desprecian a los pobres promoviendo la eliminación del Estado y ponen en riesgo la democracia reivindicando la dictadura cívico-militar" alertaron.

Asimismo, indicaron que "los más humildes de nuestro pueblo necesitan la salud y la educación públicas, la asistencia ante el flagelo de la droga, la integración socio urbana de los barrios populares y la tranquilidad de una democracia consolidada".

"No decimos a nadie a quién tiene que votar. Cada uno elige libremente", aclararon y al mismo tiempo sostuvieron que "nosotros, apoyados en la doctrina social de la Iglesia y en esta coyuntura especial, manifestamos este pensamiento e invitamos a le reflexión".

"Apelamos a la sabiduría de nuestro pueblo. Con el mismo sentimiento patriótico de la causa Malvinas y procurando el cuidado de la casa común, como enseña Francisco, con firme esperanza, pedimos a la Virgen de Lujan que votemos con inteligencia y sensibilidad", comentaron.

El pronunciamiento fue firmado por los curas Lorenzo de Vedia y Facundo Ribeiro, de la Villa 21-24 y Zavaleta, de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Gastón Colombres y Jesús Carides, de la Villa 15, de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Carlos Olivero, de Villa Palito, de la Diócesis de San Justo; Nicolás Angellotti, José María Di Paola y Facundo Arriola, de Puerta de Hierro, San Petesburgo, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis, de la Diócesis de San Justo.

Margarita Stolbizer llamó a no votar a Milei a días del balotaje: "No a los aprendices de Cavallo"

La diputada nacional Margarita Stolbizer analizó este jueves cada una de las propuestas del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y se manifestó en contra de estas ideas.

A través de un hilo en X (exTwitter), la titular del GEN advirtió que "40 años de democracia y la gesta de Raúl Alfonsín no fueron en vano. Terminamos con los golpes militares" y se posicionó firme al agregar: "No a quienes no condenan los crímenes de la dictadura".

Por otra parte, recordó que "la democracia es pluralismo y respeto por las ideas diversas" y que "se puede y se debe ser decente sin insultar", para luego proclamar: "No a los que ejercen violencia y hacen política a los gritos".

Continuando con su mensaje, la diputada enumeró algunas de las conquistas sociales conseguidas en democracia, tales como "el matrimonio igualitario, el aborto, la igualdad de género" y mencionó los términos que usaron integrantes de La Libertad Avanza para referirse a las mismas: "Ni cabeza con piojos, ni legalizar al padre que no se hace cargo de los hijos, ni la adopción como un comercio. No a la barbarie y el retroceso".

Luego, se expresó en contra de "los negadores dispuestos a incumplir los compromisos del país y los (Objetivos de Desarrollo Sostenible) ODS 2030", al mencionar la cuestión climática, sobre la cual el libertario expresó estar a favor de la venta de ríos y tildó al calentamiento global de "mentira".

"No a quienes niegan la violencia de género y promueven la tenencia de armas", fue otra de sus manifestaciones, en clara alusión a propuestas de Milei. "Liberar el acceso a las armas es una amenaza sobre nuestras vidas que no arregla el grave problema de la inseguridad", señaló.

También apuntó contra "los aprendices de Cavallo, ultra neoliberales que adoran el mercado sin estado y sin personas", luego de que el exministro de Economía durante el gobierno de Carlos Menem saliera a expresar su apoyo al libertario.

"El cambio por sí solo es un concepto vacío. Educación, trabajo y liderazgos ejemplares para recuperar la política y la democracia al servicio del pueblo y terminar con los políticos que llenan sus bolsillos. No a quienes no condenan la corrupción y sólo piensan en la plata", denunció.

Finalmente, Stolbizer llamó a "terminar con el fanatismo y la confrontación que nos impide construir un verdadero proyecto colectivo de Nación" y aseguró que "cualquiera puede ganar la elección del domingo".