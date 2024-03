Axel Kicillof aseguró que "Milei pela la motosierra y corta" pese a las negociaciones con otros funcionarios del Gobierno

Para el mandatario bonaerense, el entusiasmo de sus pares al llamado del Ejecutivo a Casa Rosada "duró poco me parece". "Yo creo que antes de hablar de Ley Ómnibus de nuevo, reciclada o lo que quieran, primero devuelvan a las provincias lo que le sacaron con esta venganza de Milei. Porque sino no estamos discutiendo un alivio o algo parecido", explicó en una entrevista con Luciana Rubinska y Juan Amorín en el programa La Mañana por C5N.

Axel Kicillof junto a Espinoza La Matanza Espinoza y Kicillof hablaron en C5N sobre el Pacto de Mayo y las inauguración de obras en la provincia de Buenos Aires.

Luego remarcó que "no pueden sacarle los fondos a las provincias y decir te lo devuelvo para que me apruebes la Ley Ómnibus, lo que no le sirve a nadie porque no hay un solo artículo que beneficie a las provincias". "Cuando te sacan algo que te corresponde para que vos apoyes algo que no sirve, no sé que nombre le quieren poner", argumentó Kicillof en referencia al concepto extorsión, expresado días atrás.

Luego recordó la actitud del Presidente luego de "la última vez que nos sacamos una fotos todos los gobernadores". "Después de una charla y demás, salimos de ahí , le habíamos hecho muchas preguntas sobre que iban a hacer, y cuando salimos presenta la Ley Ómnibus”.

"Me parece que es una cuestión de respeto también a esta altura hemos recibido muchas descalificaciones. Yo puse la mejor voluntad para escuchar y el presidente se dedicó a insultar a calificar, cosas que nosotros no hicimos ni en público ni en privado. Si yo tengo algo que decirle al Presidente voy y se lo digo cuando me pueda contestar”, expresó.

Axel Kicillof y las obras en la provincia de Buenos Aires

El gobernador señaló en la puesta en marcha de una jardín de infantes en La Matanza que "es el edificio nº 213 que inauguramos prácticamente en dos años de gestión y tenemos que seguir haciendo escuelas".

Para luego recordar todo "lo que sufrimos en esta nueva etapa: primero fue la interrupción de 64 obras que eran con financiamiento del gobierno nacional, asique Milei que ponga en su cuenta que hay 64 edificios con estas características que detuvo. Y hay familias a las que se les está arruinando la posibilidad de estudiar y educarse”.

“En la provincia casi toda la educación, solo 5% no tiene subsidio del estado, todo lo demás nosotros desde el gobierno provincial lo apoyamos como en este caso pública, gratuita y de gestión pública o de gestión privada pero con inversión del estado provincial pagando el 60%, el 80% de los sueldos docentes”, detalló Kicillof