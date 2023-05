Axel Kicillof aseguró que el fallo de la Corte Suprema "no es ni democrático ni republicano"

"Ayer vimos de nuevo cómo cuatro jueces de la Corte Suprema pisoteaban el federalismo de la Argentina. No hay precedentes de que cuatro días antes de una elección se anule esa elección sin motivos de tiempo, no se si por ineptitud, por maldad o una operación política que hicieron con la oposición. No lo sé. Advierto que eso no es ni democrático ni republicano, ni está en las leyes ni tiene sentido", señaló.