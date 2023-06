Atentado a Cristina Kirchner: la querella pidió secuestrar el celular de Milman

Por su lado, el abogado de la querella que sigue Cristina, Marcos Aldazábal, sostuvo que "realizar la prueba es importante", durante su exposición frente a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en una audiencia que duró cerca de una hora.

Aldazábal advirtió que "ninguna prueba desincriminó para nada a Gerardo Milman", a la vez que calificó de “esencial” la pericia al celular del funcionario por la frase que se le adjudica haber pronunciado en el bar Casablanca previo al atentado que sufrió la vicepresidenta: "Cuando la maten, voy a estar en la Costa".

Querella Cristina Kirchner Continúa la investigación por el atentado a Cristina Kirchner. Télam

El otro abogado de la querella, José Manuel Ubeira, también participó de la audiencia y sostuvo que en Capuchetti "no hubo velocidad ni protección sobre las pruebas" y que Milman "debería haber entregado su celular como diputado". También enfatizó que "la jefa del partido" del diputado "hasta el día de hoy no repudió el atentado".

En tanto, Ubeira cuestionó que "esta causa la llevamos a remolque en contra del sistema judicial" y afirmó que "se aseguraron el borrado" de los celulares de Milman y sus dos asesoras que se encontraban el mismo día en el bar. Aseguró que esto ocurrió "en oficinas que pertenecerían al partido de (Patricia) Bullrich", por lo que de esta manera mencionó expresamente a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

La exposición del defensor de Gerardo Milman

La audiencia llevada a cabo terminó con la exposición del defensor de Milman, Manuel Barros, quien se presentó en la causa y solicitó ser parte. "¿Por qué Milman tiene que ofrecer el teléfono? ¿Sólo por ser diputado? Es algo que la ley no impone", apuntó, mientras que añadió que "todo lo que dicen acá no me da un elemento objetivo que pueda hablar de participación de Milman".

También rememoró que la fiscalía decidió que se realice un entrecruzamiento de llamadas con los teléfonos de los tres detenidos por el atentado, que se trata de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, con otros números en el que se incluye el de Milman. Sobre esto, afirmó que "no hubo cruces entre ellos. No se comunicaron".

"Hicieron toda una teoría pero del por qué van a abrir el celular, no lo dicen. Es una excursión de pesca porque en el expediente no hay nada", señaló Barros.

Los jueces, luego de haber escuchado a las partes, quedaron en condiciones de determinar al contar también con un dictamen del fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, quien también aseveró que el teléfono celular de Milman tiene que secuestrarse.

El fiscal explicó que "no existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas".