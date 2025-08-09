9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El juez Ramos Padilla se declaró incompetente para modificar la asignación de mesas de votación en La Matanza

La resolución del magistrado fue en respuesta a los reclamos del intendente Fernando Espinoza y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Además, suspendió el proceso de notificación de autoridades de mesa en el distrito y presentó un "plan alternativo de ubicación".

Por
Alejo Ramos Padilla.
Alejo Ramos Padilla.Télam

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, se declaró incompetente para modificar la asignación de locales y mesas de votación en La Matanza, un pedido que había realizado el intendente de ese municipio, Fernando Espinoza.

Te puede interesar:

Julieta Prandi, tras declarar en el juicio contra su exmarido: "Pido por mi seguridad y la de mis hijos"

La resolución del magistrado, emitida el viernes, respondió a los reclamos del jefe comunal y del gobernador, Axel Kicillof, quienes manifestaron su preocupación por un cambio "sorpresivo" que, según afirmaron, podría afectar la participación electoral. A pesar de su decisión, Ramos Padilla presentó un "plan alternativo de ubicación de mesas de votación" y suspendió el proceso de notificación de autoridades de mesa en el distrito.

El conflicto se había originado tras la difusión de un nuevo esquema de asignación de mesas en la Provincia. Espinoza solicitó la suspensión de los cambios y el regreso al esquema de 2023. En la misma sintonía, Kicillof afirmó que las modificaciones “conspiran contra la voluntad” de la gente.

En su resolución, Ramos Padilla analizó los alcances de una decisión previa de la Cámara Nacional Electoral, que le había ordenado dejar sin efecto “todas las reasignaciones de locales de votación de la sección electoral número 61 -La Matanza- derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos".

El magistrado explicó que su tribunal carece de atribuciones para intervenir en el proceso electoral provincial del 7 de septiembre, ya que la competencia para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponde a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

El juez citó la Constitución Nacional y la provincial para respaldar su decisión. Ramos Padilla sostuvo que "la colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”.

En su informe, el juzgado explicó que no se trató de un “replanteo general de los establecimientos de votación”, sino de un "desplazamiento natural" por el aumento del padrón y otras adecuaciones.

El magistrado también descartó la posibilidad de replicar exactamente el esquema de 2023, ya que, según detalló en el fallo, "no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara".

De esta forma, la decisión final sobre la ubicación de mesas y locales de votación en La Matanza quedó en manos de la Junta Electoral bonaerense, que deberá evaluar si adopta el plan publicado o el alternativo presentado por el juez federal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La situación del presidente Javier Milei se complica cada vez más en el escándalo $LIBRA. 

Caso $LIBRA: querellantes quieren saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles a Javier Milei

La reconstrucción se realizará el lunes.

La Justicia ordenó la reconstrucción del disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo

Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Estados Unidos advirtió que la domiciliaria a Bolsonaro "amenaza la democracia"

Matías Orihuela.
play

Liberaron al futbolista de San Martín de San Juan acusado de agredir a un policía

Nuevo error millonario en San Luis: el Gobierno transfirió $90 millones al destinatario equivocado por tercera vez

Otro "error" millonario en San Luis: el Gobierno transfirió $90 millones al destinatario equivocado por tercera vez

play

Escándalo en la Justicia: renunció un juez de San Isidro tras ser denunciado por acoso sexual

Rating Cero

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos
play

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas

Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son

Stranger Things 5 se suma a la lista de grandes series originales de Netflix que llegan a su fin, con una producción ambiciosa y múltiples guiños a temporadas anteriores.
play

Netflix: qué se sabe sobre la temporada 5 de Stranger Things

De qué se trata esta película de Netflix del aclamado director Noah Baumbach.
play

Está en Netflix, es una joya oculta y es una de las mejores películas

A tres años del estreno de la primera temporada de la serie Merlina, el personaje oscuro de la familia Addams regresa a pantalla de Netflix.
play

Merlina llegó a Netflix con más capítulos: de qué se trata la nueva temporada

últimas noticias

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

Hace 41 minutos
Un cajón viejo puede adaptarse fácilmente para albergar distintas especies vegetales.

Si tenés un cajón sin usar, no lo tires: así le podés dar una segunda vida útil

Hace 48 minutos
La decisión de provocar el siniestro estuvo vinculada a la frustración que le generaba una grave lesión de rodilla.

Fue compañero de Martín Demichelis y terminó preso por incendiar su propia casa

Hace 48 minutos
play
Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Hace 49 minutos
Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas

Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son

Hace 50 minutos