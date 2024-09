Arde la interna en La Libertad Avanza: Victoria Villarruel bloqueó a Lilia Lemoine y la diputada no tardó en responderle

A pesar de las reiteradas críticas, hasta el momento Villarruel nunca le respondió a Lemoine y, a la luz de los hechos, solo se limitó a bloquearla.

El bloqueo significa que la diputada no podrá observar las publicaciones que realice la vicepresidenta ni interactuar con ella. Villarruel, en cambio, sí podrá seguir leyendo los posteos de Lemoine, a menos que la cosplayer también decida bloquearla.

Las críticas de Lilia Lemoine a Victoria Villarruel que pudieron haber motivado el bloqueo

En agosto, la diputada tuvo una dura embestida contra la titular del Senado por su pasividad frente a las críticas que recibieron los legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a un grupo de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, y la acusó de "lavarse las manos".

"Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?", reclamó Lemoine en un programa de streaming. "Fue su leit motiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso", sostuvo la diputada libertaria, en referencia a la agenda de Villarruel.

Lemoine también acusó a Villarruel de tener una “clara agenda personal” y le pidió “que se ubique”. “El que gobierna acá es Javier Milei”, manifestó.

En otra entrevista, aseguró que la titular del Senado no cumple con su función y criticó el anuncio que realizó respecto a su intención de reabrir todas las causas de víctimas del terrorismo.

"No está cumpliendo los roles como corresponde. Está haciendo campaña política proselitista. Mete un acto diciendo 'vamos a meter a todos los montoneros presos'. Y yo digo, ¿quiénes? Porque el Poder Ejecutivo no es el Judicial", cuestionó Lemoine, y terminó metiéndola a Patricia Bullrich en el medio: "¿Por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? ¿También nos va a meter presa a la ministra de Seguridad que está trabajando bien?", preguntó, en referencia al pasado montonero de la ministra de Seguridad.