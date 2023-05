Aníbal Fernández sobre las PASO del Frente de Todos: "No me convence nadie que no sea Perón"

En el marco de un evento sobre la incorporación de pistolas Taser como equipamiento de las Fuerzas de Seguridad, el funcionario nacional opinó sobre la intención de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que no haya primarias, el funcionario fue contundente: “Si ella no quiere PASO, tiene todo el derecho en pesarlo así, pero dejame que yo piense otra cosa”.

Y, fiel a su estilo, arremetió de manera irónica: “No hay nadie que tenga crédito para digitar las candidaturas. Salvo que traigan a Juan Perón de China, va a haber PASO. A mí no me convence nadie que no sea Perón”.

Luego de que la vicepresidenta confirmara que no será candidata a las Elecciones, se especuló que durante el acto se iba a confirmar cuál podría ser la fórmula que represente al Frente de Todo, pero no sucedió, aunque Wado de Pedro lanzó su campaña en redes.

El Gobierno está “trabajando fuertemente” para su implementación de las pistolas Taser

Aníbal Fernández se hizo presente en un evento sobre la incorporación de pistolas Taser como equipamiento de las Fuerzas de Seguridad, Aníbal afirmó que “las Taser que compró la Ciudad son obsoletas”.

Y en ese sentido afirmó que está “trabajando fuertemente” para su implementación, ya que remarcó que en situaciones como allanamientos que devienen en tiroteos permiten detener con vida a los delincuentes.

“Ante un enfrentamiento, primero protejo a mi personal y quiero la garantía de que si podemos evitar quitarle la vida a quien está atacando, quiero hacerlo”, sostuvo el referente peronista.