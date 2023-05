Wado de Pedro: "La juventud va a ser la gran protagonista de esta campaña"

“Estamos ante un hecho histórico, el jueves tenemos que reventar la Plaza, tenemos que acompañar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner porque defenderla es defender la inclusión, los derechos de los niños, la industria nacional y la soberanía”, afirmó el ministro en el acto, que con la participación del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y del diputado del Frente de Todos, Julio Pereyra, entre otros.

De Pedro le habló a la juventud presente y les aseguró que “vamos a comenzar a caminar cada rincón de la Argentina para soñar con un proyecto, con un programa y con dirigentes que pongan lo que tengan que poner para resolver de una vez por todas un proyecto nacional a favor de las mayorías” y así poder “recuperar la gran clase media argentina”.

wado de pedro florencio varela

Luego, el titular de la cartera de Interior dijo estar orgulloso de lo que hizo el peronismo en Varela, y resaltó la importancia de que existan la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Hospital de Alta Complejidad El Cruce Néstor Carlos Kirchner, y criticó a aquellos “que dicen que están a favor de la ley de la selva, que el Estado no sirve para nada” porque “quieren volver a que unos pocos vivan a costa del esfuerzo y el sacrificio de millones de argentinos y argentinas”

También contó a los jóvenes su historia personal con Néstor Kirchner, y evocó una particular anécdota que involucra a Pereyra: "Una de las primeras charlas me preguntó qué tecnología usábamos para la militancia y creí que me hablaba del celular. Pero no, me dijo que el celu no, sino el Excel, las listas, cuadrículas, barrio por barrio". Y remomoró: "Bueno, tienen que ir a ver a Julio, tienen que ir a ver al mejor intendente de la provincia porque tiene un sistema y un software. El Steve Jobs del peronismo".