Amplio repudio al mensaje del Gobierno por el 8M: "Absolutamente todos los datos son falsos"

En el video difundido en las redes sociales de Casa Rosada, el oficialismo no hizo mención al Día Internacional de la Mujer ni usó el concepto de "femicidio", sino que reafirmó su "combate frontal a la ideología woke" e insistió en garantizar la "igualdad ante la ley" sin hacer lugar a "privilegios".

También sostuvo que se despilfarraron "miles y miles de millones de pesos en políticas con la llamada 'perspectiva de género'" y citó a la Defensoría del Pueblo de la Nación para afirmar que "los homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024, rompiendo una tendencia de años".

"Absolutamente todos los datos que dice son falsos", aseguró a C5N la extitular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina. Como ejemplo, señaló que la cartera "en 2023 tuvo un presupuesto de $77.171,71 millones" y "de 19 ministerios, estuvo ubicado en el puesto 17 en cuanto a cantidad de recursos asignados". Para el mismo ejercicio, "al Poder Judicial se le asignaron $338.000 millones".

"Ese es solo un ejemplo de todas las barbaridades que dice este Gobierno del Ministerio y de la lucha por la igualdad. El Ministerio acompañó a 1.800.000 mujeres en situación de violencia de género. ¿A quién acuden esas mujeres hoy? Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Por qué el Presidente ataca a las mujeres?", cuestionó.

Mazzina señaló que "de cada $100 que gastaba el estado, 20 centavos iban al Ministerio de las Mujeres. Entonces nunca fue una decisión económica ni fiscal, siempre fue ideológica, con la sola finalidad de atacar a las mujeres y diversidades y alimentar de odio a sus más cercanos. Lo importante es organizarnos para que este sujeto no siga avanzando contra nuestros derechos", afirmó.

Para la socióloga y militante feminista Luci Cavallero, integrante del espacio Movida Ciudad, el video "es un tipo de producción audiovisual a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno, con datos absolutamente falsos, con una inversión entre causas y consecuencias casi rozando el absurdo".

"Pareciera que si se elimina la figura de femicidio en el Código Penal dejarían de existir los asesinatos de mujeres. Es realmente ridículo. Según el Observatorio 'Ahora que sí nos ven', en el año 2023 hubo 253 femicidios; en 2024 hubo 265 y hoy, si hacés una comparación anual entre el 2025 y 2024, la cifra sigue aumentando", remarcó.

Cavallero añadió que el video del Gobierno "ataca una política pública que, si bien no dio todas las soluciones, sí planteaba el programa Acompañar, la Ley Micaela y la línea 144; era una institucionalidad que hoy ni siquiera está funcionando. Así que son datos absolutamente falsos y trata de hacer pasar causa por consecuencia", subrayó.

Ni Una Menos

"Lanzar un video el 8M sobre lo que fue el Ministerio, hablar del feminismo, poner todo en el mismo lugar, claramente habla de la crueldad que manejan y de lo que piensan ellos respecto a los feminismos, transfeminismos y el Ministerio", sostuvo Nadin Smith, extrabajadora de la cartera (hoy en la Secretaría de Derechos Humanos) e integrante del Consejo Directivo de ATE Capital.

"El despilfarro del que hablan no existe. Es algo que se puede ver, eso está colgado. Habla de cómo mienten y de que quienes votan o siguen a estos personajes no buscan una forma de chequear, no les interesa. Siguen hablando de que hubo un presupuesto de $4 billones de pesos, es una locura. El último del 2023 fue de $77.000 millones y el 98% fue ejecutado", detalló.

Smith consideró "gravísima" la "estigmatización" de ilustrar el video con fotos de extrabajadoras del Ministerio. "Hablan de la contratación de miles de empleadas, y no es cierto: el máximo fue de 1.200 a nivel federal, y lo que creció fue porque pasamos de Instituto a Ministerio. Fue un Ministerio muy pequeño que tuvo un presupuesto bajo para las políticas que nosotras queríamos llevar a cabo", señaló.

"Además, no hay ninguna política pública de las que supuestamente absorbió el Ministerio de Justicia que haya avanzado; han quedado completamente paralizadas. La única que sigue estando es la 144 y funciona con menos del 50% de las trabajadoras. Que en el 8M se jacten de dar este tipo de mensajes es muy peligroso para la sociedad, y más para una sociedad que no refuta lo que dicen, porque claramente todo es mentira", concluyó.