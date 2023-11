Amalia Granata trató de "tibio" a Macri: "Perdió las elecciones y abandonó Argentina"

"Está en todo su derecho, pero ahora que Macri no me venga a decir que lo hace por la República. Macri perdió las elecciones y abandonó Argentina. Este señor desapareció y ahora me viene a decir que le importa la República", añadió este martes durante una entrevista en LN+.

La legisladora reconoció que "bancó, militó y votó" al líder del PRO y destacó que "estos cuatro años puse el cuerpo y la salud" en su trabajo, pero el expresidente "estuvo desaparecido", "no puso el cuerpo" y "se fue a pasear por el mundo jugando al bridge".

Granata se despachó contra Macri EN EL CANAL DE MACRI

"En estos 4 años puse el cuerpo y la salud para que un señor se la pase por el mundo jugando al bridge"

Cuando la conductora Viviana Canosa diferenció al expresidente del resto de políticos, ya que "viene de cuna de oro" y "la que tiene Macri es de Macri", Granata recordó que Franco Macri hizo su fortuna "con el Estado". "Las cosas como son. Está bien, el padre era millonario pero lo hizo en los negocios con el Estado cuando estaba (Carlos) Menem como presidente, tampoco somos tontos", señaló.

Amalia Granata, decepcionada con Milei: "Puse la cara y me engañó"

Amalia Granata, quien armó su espacio político junto a Javier Milei en Santa Fe, volvió a criticar y mostrar su decepción sobre el acuerdo político del candidato presidencial de La Libertad Avanza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara al balotaje: "Puse la cara y me engañó".

Además confirmó en el programa Argenzuela por C5N que una persona de La Libertad Avanza la contactó para reunirse, pero desistió de hacerlo porque "ya no me representan".

"¿Qué explicación me va a dar? ¿'Necesité a la casta para ser presidente'? ¿Qué me va a decir, que por lo que luchamos lo tiró a la borda por un puesto? Eso no me lo va a decir", agregó.

De cara al balotaje, la diputada provincial confirmó que "voy a votar en blanco" porque "para mí es votar entre Guatemala y Guatepeor". "Lo que me pasa particularmente es que yo puse la cara por una persona que hoy es otra y siento que engañó a su electorado. Yo fui una de las engañadas que confió", destacó.