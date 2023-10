Amalia Granata, decepcionada con Milei: "Puse la cara y me engañó"

Además confirmó en el programa Argenzuela por C5N .que una persona de La Libertad Avanza la contactó para reunirse pero desistió de hacerlo porque "ya no me representan".

Ante la consulta de si el candidato libertario se comunicó previamente para informarle sobre el acuerdo político con los dirigentes del PRO, Amalia respondió que “mirá de Javier no creo porque en el fondo sabe que lo que yo digo tiene razón”.

Milei Bullrich TN Captura de TV

“¿Qué explicación me va a dar?: ¿necesité a la casta para ser presidente?. Que me va a decir, ¿que por lo que luchamos lo tiró a la borda por un puesto? Eso no me lo va a decir", agregó.

Aunque si luego confirmó que “sí me llamó alguien de su espacio para sentarse a tomar un café conmigo a la cual le respondí: la verdad todo bien pero hoy ustedes ya no me representan".

Votó Amalia Granata en Santa Fe 10-09-23 Redes sociales

De cara al balotaje, la diputada provincial confirmó que "voy a votar en blanco", porque "para mi es votar entre guatemala y guatepeor". "Lo que me pasa particularmente es que yo puse la cara por una persona que hoy es otra y siento que engañó a su electorado. Yo fui una de las engañadas que confió”, destacó.

"Dejen de poner de excusa a la pobre República por favor !!! Se quieren salvar ustedes ! Se están acomodando los cargos y te dicen que es por la gente !", tuiteó Granata mientras Bullrich ofrecía su conferencia de prensa para anunciar su apoyo al libertario argumentando que "cuando la patria está en peligro está permitido todo menos no defenderla" y "hay que aunar fuerzas para un objetivo superior".

"La patria esta en peligro con panqueques como ustedes, que triste todo! Macri te cerro un ministerio y te vendiste ? Al final hoy tu nuevo jefe Milei tenia razón: son, fueron y serán “Juntos por el CARGO”", agregó Granata.

"En lo personal, esta es mi postura : No apoyo a los K. Voy a apoyar a quien represente un verdadero cambio y coherencia, que no pacte con quienes son el problema o casta, quien tenga un plan serio para mi país. Y sino votaré en blanco", concluyó.