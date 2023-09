Cornejo: "Es un honor volver a ser gobernador de Mendoza por el voto popular".

En tal sentido, detalló cuáles son los objetivos en lo que será su nueva gestión. "Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos. Con orgullo reivindicamos nuestra cultura cívica, nuestra cultura del trabajo. En esa cultura y parados desde allí, nos comprometemos a esforzarnos por un Mendoza mejor", prometió.

Luego, destacó a su equipo de trabajo: "Me llena de orgullo pero me genera compromiso, mucho más del que ya tengo por el servicio público al que amo, al que me preparé profesionalmente y el que construimos con un equipo que sin duda alguna me sobrepasa y que quiere que Mendoza progrese. Queremos representar a ese mendocino que quiere progresar y que requiere de una buena administración".

"Agradecemos a todos los que nos apoyaron. Es un orgullo poder sumar a personas que provienen de afuera de la actividad política pero que se comprometen", añadió en referencia a la vicegobernadora electa, Hebe Casado.

En tanto, Cornejo diferenció a la provincia mendocina de otras zonas. "Mendoza no tiene commodities en cantidad, no tiene las ventajas de otros lugares. Todo se hizo con esfuerzo acá. Cuando la Argentina tiene un tipo de cambio competitivo, Mendoza crece más que el país", expresó.

Cornejo llamó a votar a Patricia Bullrich en octubre

En otro fragmento de su discurso, Alfredo Cornejo expuso su apoyo hacia la candidata presidencial Patricia Bullrich de cara a los comicios de octubre: "Queremos pedirle a los mendocinos y argentinos que hagamos un cambio seguro para que no estemos en vaivenes, con peligro de vuelta al populismo en muy poco tiempo. Por eso les pedimos el voto para la fórmula de Patricia Bullrich, presidente, y Luis Petri, mendocino y vicepresidente".

"Necesitamos un cambio nacional y creo que ese mensaje también se dio. Somos conscientes de que necesitamos un cambio económico en la Argentina", agregó Cornejo en esta línea.