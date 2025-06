Alejandro Bercovich: "Las reservas que alquila Caputo para mostrarle al FMI cada vez son más caras"

En tal sentido, el especialista en asuntos económicos indicó que "además de la tasas del 8,25% anual en dólares, que comprometió con los bancos mas importantes de Wall Street, entregó bonos en garantía que pueden ejecutar en la moneda que quieran, esos mismos acreedores son los que prestaron las reservas casi que para que se las muestren al FMI".

"En realidad no están, ¡ese es el problema! Las reservas que alquila Caputo para mostrárselas el martes al FMI son cada vez más caras. En parte porque anteriormente Argentina quemó instancias de crédito de la mano del mismo Luis Caputo", reflexionó Bercovich.

Si las multis ingresaron dólares, el BCRA los gastó y no los acumuló, pero a la vez no se van a liquidar el resto del año, la necesidad de alquilar reservas es mayor todavía

"Caputo pactó con distintos sectores otros contratos de 'alquiler' de reservas para mostrarle al FMI que hace lo que no hace. Con las grandes cerealeras, en este trimestre de oro, los Gobiernos acumulaban reservas porque el campo vendía mucho entre abril y junio. Esa acumulación no existió este año, por eso habrá discusión con el Fondo. El mercado liquidó 6.700.000 toneladas, se convirtió en un ingreso de 4.500 millones de dólares que se liquidaron por encima del año pasado", enumeró el periodista.

Qué ocurre con el Banco Nación

Durante su editorial, Alejandro Bercovich dio a conocer la situación financiera del Banco Nación y advirtió que "vio resentida su rentabilidad en el primer trimestre: perdió 282 mil millones de pesos". Enseguida, aclaró que "los resultados de los bancos fueron bastante malos, pero los de Nación es destacable: el resto del sistema tuvo ganancias por casi 60 mil millones de pesos, a pesar de que febrero y marzo fueron malos. Es evidente que la caja está siendo vaciada para mostrarle a los supervisores y gerentes del FMI que seguimos siendo el país que mejor hace los deberes".