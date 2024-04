Alejandro Bercovich, sobre la epidemia del dengue: "El Gobierno entregó su suerte a la mano invisible del mercado"

El conductor de La ley de la selva , Alejandro Bercovich , expuso los errores que cometió el Gobierno del presidente Javier Milei que provocaron que, ante la epidemia de dengue que atraviesa Argentina, no haya repelente ni otros elementos que permitan protegerse de la invasión de mosquitos .

"La epidemia del dengue, el récord de muertes, y la cifra histórica de infecciones registrada en la última temporada, no hizo más que exponer hasta qué punto es frágil un Gobierno que entregó su suerte a la mano invisible del mercado", explicó en C5N el periodista y economista en el comienzo de su editorial. "La mano invisible evidentemente no le acertó a los mosquitos. Nos encontramos la semana pasada que no había vacuna, que en otros países sí hay, y que tampoco había repelente", detalló sobre la escasa -o nula- protección que brinda la gestión de La Libertad Avanza a la sociedad.