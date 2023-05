Alberto Fernández: "Yo no me bajé de ningún lado"

Asimismo, el Presidente se refirió a su decisión de no presentarse para la reelección. "Yo no me bajé de ningún lado. Solo tengo una responsabilidad política, mi primera responsabilidad es que Argentina pueda crecer, pueda avanzar, que los argentinos encuentren trabajo, y cuando veo que llevamos 33 meses de generación de empleo formal, siento una tranquilidad enorme", sostuvo.