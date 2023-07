Alberto Fernández, previo a la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner: "Sin independencia, no existe patria libre"

“Sin independencia, no existe ninguna patria libre, soberana e igualitaria” , escribió en un tuit sobre el 207° aniversario de la independencia de nuestro país.

Sin independencia, no existe ninguna patria libre, soberana e igualitaria. A las 15 h celebraremos el #DíaDeLaIndependencia escribiendo el futuro de la Argentina: vamos a cambiar para siempre nuestra matriz energética y productiva. #GasoductoNéstorKirchner pic.twitter.com/0k4D40UaV1

Luego, el mandatario prosiguió con una reflexión sobre el gasoducto que cambiará la distribución de energía dentro del territorio nacional: “A las 15 h celebraremos el #DíaDeLaIndependencia escribiendo el futuro de la Argentina: vamos a cambiar para siempre nuestra matriz energética y productiva”.

En tanto, hay gran expectativa en torno al discurso de esta tarde y también a la foto de unidad que el Presidente compartirá junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa.

El oficialismo se muestra unido en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner

En consonancia con un nuevo aniversario de la Independencia, todo el oficialismo se reunirá en Salliqueló con motivo de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. El hecho tiene enorme significación política pero también una importancia estratégica para la economía y el desarrollo de nuestro país que no hay forma de exagerar.

Por eso, la foto de unidad implica una gran cantidad de cosas. Por un lado y de modo más obvio, es la muestra más contundente de que los acuerdos alcanzados detrás del cierre de listas de Unión por la Patria tienen un vigor que no le conocimos al Frente de Todos en mucho tiempo. Si el cierre fue frenético, si no escasearon las idas y vueltas, incluso con heridos en distritos tan importantes como la provincia de Buenos Aires, la armonía y el encolumnamiento detrás de la precandidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi parecen ser bastante sólidos. No son pocos los que indican que hasta la competencia con Juan Grabois es algo bueno para contener a un sector del kirchnerismo que siente que la postulación del ministro de Economía puede ser un nuevo sapo a digerir.

En relación con esto, dos gestos de Massa de los últimos días parecen estar dirigidos a ellos. Por un lado, su afirmación en un acto de la Cámara Argentina de la Construcción en la Rural de qué hay que alcanzar un acuerdo sustentable con el FMI para pagar y que se vuelva a ir de la Argentina. El comentario, que remeda lo hecho por Néstor Kirchner hace casi dos décadas, podría ser tomado como un acto de demagogia hacia los que no lo quieren dentro de la coalición pero el marco en el que fue dicho cambia las cosas de modo sustancial.

No lo dijo en un acto de La Cámpora o en un merendero del conurbano sino ante un auditorio que, como cualquier otro del establishment, prefiere discursos sobre ajuste y austeridad fiscal (algo a lo que Massa tampoco es ajeno). La afirmación o el plan entonces pasan a ser un intento de mostrar firmeza frente a actores reacios a esas actitudes por parte del estado.

El oficialismo lanzó su primer spot de campaña: "La patria sos vos. Vamos a defenderla"

"La patria sos vos. Vamos a defenderla", es el eje del primer spot de campaña que acaba de lanzar este sábado Unión por la Patria, a pocas horas del acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en el Día de la Independencia.

Se trata de una pieza comunicacional que plantea micro historias personales como expresión de la patria y la unidad. El spot muestra a diversas personas en sus lugares de desarrollo, esfuerzo y reconocimiento, haciendo patria: trabajadores rurales, científicos, operarios de fábrica, obreros de la construcción, médicos, alumnos, docentes, artesanos, oficinistas, estudiantes universitarios y artistas, entre otros.