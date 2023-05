Alberto Fernández no descartó que el Frente de Todos vaya a las PASO aunque se presente Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández se refirió a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y no descarto que, en caso de que la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, se presente como candidata, puedan postularse otros candidatos del Frente de Todos.

Indicó: “Las PASO son una ley y creo que hay que respetarla. Creo que es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos. Las internas se arreglaban entre dos o tres”. “No creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por una PASO”, agregó.

Alberto afirmó que confía en su partido: “Los problemas que genera la inestabilidad en Argentina son los poderes concentrados de Argentina que tienen sus voceros en la oposición de Argentina. No está dentro del Frente de Todos. Por mucho que quieran no me van a convencer de lo contrario”.

Consideró que las PASO fue “una gran idea que tuvo Cristina, soy el primer defensor de esa ley y aplicarla. Sigo creyendo que es el mecanismo y no creo que nuestros compañeros”.

Por último, confirmó que, si Cristina se presenta, puede hablar otros candidatos igual: “Yo no soy el que decide quiénes van a participar. Si Cristina quiere participar, tienen más que legitimidad para hacerlo. Si nadie se quiere presentar frente a Cristina veremos que sucede. Yo no puedo impedirlo. Veo competitivo el espacio”.