Alberto Fernández: "Hay recuperación de la economía porque hubo decisión"

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el partido de Pilar en el que aseveró que "cuando las economías del mundo se caían durante la pandemia" se creyó que la recuperación de la economía "iba a ser muy lenta, pero no pasó eso porque hubo decisión".

El jefe de Estado, también, remarcó que el logro fue por el esfuerzo de la "sociedad argentina" y pidió "no volver atrás", en un mensaje en clave electoral.

En tanto, el Presidente subrayó la importancia de la población en esta línea: "Todo eso lo hicimos nosotros, no yo. Lo hizo el pueblo, la sociedad argentina. Incluyo a los emprendedores, a los empresarios, a los que invierten, a los que confían en el país, a los que no compran bonos y títulos sino que invierten en máquinas para que ustedes tengan trabajo y produzcan, y su verdadera ganancia es cargar un container para que se vaya a Brasil".

Asimismo, Fernández resaltó que se debe "seguir construyendo" un país industrializado. "Argentina no nació para ser el granero o el supermercado del mundo, es capaz de producir lavarropas, autos, productos industrializados que nos permitan entrar al mundo y traer divisas, que necesitamos y mucho", definió con la presencia del canciller Santiago Cafiero junto al embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial, Daniel Scioli.

Luego, el jefe de Estado pidió no regresar hacia "atrás": "Soy consciente que en estos cuatro años hemos hecho mucho, soy tan consciente de eso como de lo que falta por hacer, pero no retrocedamos, no volvamos para atrás".