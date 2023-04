Alberto Fernández cruzó a Putin por la guerra en Ucrania: "Nos mintió a todos"

"Yo le dije que después de una pandemia, una guerra sería un hecho trágico y él me dijo que me quedara tranquilo, que no iba a pasar. Tres semanas después pasó. Me sentí un poco decepcionado porque me mintió", confesó Fernández en una entrevista en El Método Rebord.

Luego, el Presidente contó que en el G7 tuvo conversaciones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el entonces primer ministro de Italia, Mario Draghi, y que ambos le habían dicho que a ellos también Putin les había garantizado que no iba a entrar en guerra. "Nos mintió a todos", puntualizó.

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1642667333335281664 "Putin le confirmó al mundo que no iba a haber una guerra con Ucrania, y nos mintió a todos. Hablé con él dos o tres veces desde que comenzó y le comente el daño inmenso que le estaba generando al hemisferio sur". El presidente @alferdez en #ElMétodoRebord. pic.twitter.com/VysLpXyH2x — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) April 2, 2023

Luego, el Presidente contó que cuando empezó la guerra habló otras 3 veces con Putin y le dijo que estaba generando "un gran daño a todo el hemisferio sur".

Luego manifestó que Europa tiene "un apoyo relativo" con Ucrania porque "le mandan armas pero no tropas" o "le prestan plata del FMI" pero "no le quitan las sobretasas".

"Está claro que si Europa manda tropas se desata la tercera guerra mundial, pero mientras tanto el desgaste de Ucrania es muy grande. Es una larga agonía", manifestó.

Luego señaló que Putin sostiene que la guerra se desató porque la "OTAN quiso correr sus límites más allá de lo establecido".

"Su tesis es que no cumplieron los acuerdos que se establecieron con la caída del muro de Berlín. Por eso yo pedí que se cumplan esos acuerdos. Yo soy un hombre profundamente pacifista. Las guerras le han hecho mucho daño al mundo", agregó Fernández.

Alberto Fernández: "Biden tiene claras las similitudes entre Macri y Trump"

En la misma entrevista, Fernández volvió a calificar como "muy positiva" la reunión que tuvo el miércoles pasado con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y volvió a afirmar las comparaciones que se hicieron en ese encuentro entre Donald Trump y Mauricio Macri..

"Él siempre repite lo mismo. Dice que él y yo tenemos algo en común, que heredamos una economía desquiciada de quienes nos precedieron en el gobierno. Por eso me entiende muy bien", expresó el mandatario argentino quien sostuvo que todos los presentes en el encuentro fueron testigos de esa declaración.

"Biden tiene claras las similitudes entre Macri y Trump. Entienden el vínculo que tuvieron y que la deuda que tiene Argentina fue una decisión de Trump".