Alberto Fernández cruzó a la Corte e insistió con el juicio político a sus miembros

El Presidente Alberto Fernández, durante su discurso en la asamblea legislativa , disparó contra la Corte Suprema y el Poder Judicial por la disputa de los fondos de coparticipación y aseguró que su intromisión es "inadmisible" porque "excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce “cuestiones políticas no judiciables” y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas ".

El mandatario, profundizó en sus denuncias y puntualizó: "Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país".

Si bien se declaró "orgullosamente porteño", consideró que no podía "ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia".

El Presidente repudió el accionar de la Corte respecto de la coparticipación y se explayó detalladamente. "Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional", explicó.

En ese sentido profundizó que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república", indicó.

Alberto Fernández: "Somos uno de los países que más creció en los últimos años y lo volveremos a hacer en 2023"

El Presidente Alberto Fernández realizó el discurso que inaugura las 141° Sesiones Ordinarias en el Palacio Legislativo y subrayó: "Somos uno de los países que más creció en los últimos años y lo volveremos a hacer en 2023".

Además de agradecerle a Sergio Massa por incorporarse al Gabinete y afrontar los vaivenes económicos del país, también realizó un repaso de las alentadoras estadísticas del sector productivo.

"En 2022, la actividad industrial mostró un crecimiento del 4.5% y un 12,1% comparado con 2019", analizó, a la vez que agregó que "se registraron 15 meses de subas continuas, alcanzando el nivel más alto desde junio 2018".

En la misma línea, el mandatario explicó que se acumulan "29 meses consecutivos de expansión, registrando más de 86 mil nuevos puestos de trabajo con relación a diciembre de 2019".

Alberto Fernández: "Hemos dejado los cimientos para construir el gran país que soñamos"

Durante su discurso, el jefe de Estado consideró que hace tres años cuando asumió el mandato del país fue en “un contexto interno asignado por la inflación y el endeudamiento en el que el Estado había abandonado la condición de organizador de la vida y comunidad”.

Si bien enumeró las crisis sanitarias, económicas, ambientales, expresó que en los últimos años “fuimos capaces de hacerle frente a esas adversidades”.

Al mismo tiempo, apuntó contra los medios de comunicación al considerar que algunos argumentos fueron “deshonestos”. “Estoy seguro que la población valora y se alegra viendo mejoras en la calidad de vida de otros compatriotas”, deslizó.

Así mismo, remarcó que “seguramente” se cometieron errores durante su gestión, pero “tengo la íntima convicción de que sumamos muchísimos aciertos”. “En este tiempo escuché como me criticaban. Fui capaz de enfrentar a los acreedores privados pude ponerle freno a los condicionamientos del FMI y fui quien le puse el pecho a la pandemia”, indicó.

Bajo ese contexto de repaso de su gestión, el Presidente consideró: “En todos estos años no tuvo otro propósito que servir a mi pueblo. Cuando finalmente deje mi cargo podré dar cuento de todo y cada uno de mis actos. Hemos dejado los cimientos para construir el gran país que soñamos”.