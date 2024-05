Alberto Fernández criticó al gobierno de Javier Milei y advirtió que sus medidas "terminan con el sistema republicano"

En diálogo con el periodista Iván Schargrodsky a través del canal de YouTube de Cenital, Fernández contó que decidió mantener un silencio "prudente" durante los primeros meses de gestión del gobierno libertario, pero reconoció que luego le empezaron a preocupar algunas cosas que estaban sucediendo y por eso decidió empezar a tuitear y luego a dar entrevistas.

"Me preocupan las cosas que se están haciendo, las prácticas que empecé a ver. Empecé a expresarme por las redes para no ir a ningún medio a hablar. Me preocupan algunas decisiones que empecé a ver en el Gobierno, como el famoso DNU o la Ley Bases que me parecieron tremendos", expresó el expresidente, quien sostuvo que ambas iniciativas del Gobierno son inconstitucionales porque "terminan con el sistema republicano de gobierno".

Fernández también criticó la falsificación de datos de Javier Milei que en varios discursos dijo que el país marchaba hacia una hiperinflación del 15 mil por ciento o que había heredado un déficit fiscal de 15 puntos sin datos que den pruebas de sus afirmaciones. "Cuando uno calla, otorga, llegó el momento de decir que no es así", agregó.

El exmandatario sostuvo que las políticas económicas de Gobierno "no van a funcionar" y desestimó que haya un crecimiento en V como auguran desde el gabinete libertario. "Hablan de una caída tremenda y una recuperación lenta para que en diciembre del 2025 estemos igual que en octubre del 2023. ¿Me pueden explicar para qué tanto daño, tanto sacrificio, tanta pérdida de puestos de trabajo, de derechos para que en diciembre del 2025 estemos igual que en el 2023?", preguntó irónicamente.

Entre los aspectos que más lo preocupan, Fernández señaló que el Gobierno está impulsando una apertura indiscriminada de la economía que daña a la producción nacional. "Cuando entras en un proceso de deterioro tan grande de la producción el efecto que tenés es mayor desempleo y mayor pobreza", alertó.

También criticó los modos de ejercer el poder de Milei y le recomendó ser más reflexivo a la hora de tomar las decisiones. "Actúa por impulso y hace muchas cosas equivocadas. Es dogmático, los dogmáticos creen en algo y no salen de ahí", indicó.

Alberto Fernández advirtió que los legisladores que voten a favor de la Ley de Bases y el DNU pueden ser castigados

En la entrevista, Fernández recordó que el expresidente Raúl Alfonsín incorporó en el código penal un artículo sobre delitos que atentan contra el orden constitucional y la vida democrática y advirtió que los legisladores que voten a favor de la Ley de Bases y el DNU de Milei pueden ser castigados por darle un poder exorbitante al poder ejecutivo.

"Nunca vi una cosa similar al DNU y la Ley Bases. Son medidas inconstitucionales porque terminan con el sistema republicano de gobierno. Mancillan las instituciones", puntualizó

Fernández realizó una autocrítica a la cena de Olivos

En otro pasaje de la entrevista, el expresidente se refirió al daño que generó la pandemia del coronavirus en el mundo y ponderó la gestión sanitaria que realizó desde su Gobierno que fue reivindicada en distintas partes del mundo.

También habló del episodio del festejo del cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en la quinta de Olivos en plena cuarentena y realizó una dura autocrítica al respecto. "Fue un brindis, no debió haber ocurrido. Fue un error mío personalmente", reconoció.

De todas maneras señaló que como presidente aceptó que la justicia intervenga en el caso y la reparación que le puso el fiscal de la causa la cual pagó "como un ciudadano común". "Eso no fue adecuadamente atendido por los medios", reprochó.

Además señaló que la foto apareció un año después del hecho. "Alguien la tuvo, la guardó para la elección y la usó. Yo no recordaba que había pasado eso. Cuando me puse a mirar, es irónico, pero antes de ese brindis tuve una reunión con mucha más gente por cuestiones de trabajo", comentó.

Acto seguido, en un análisis más amplio, Fernández sostuvo que la pandemia fue un punto de inflexión para Argentina y la humanidad de donde surgió un relato antisistema. "Hubo una prédica sistemática de los medios de comunicación llamando al desaliento de la gente, haciéndole sentir a la gente que estaba en el peor de los mundos y la gente ahora se da cuenta que hay un mundo peor, que es este", dijo el expresidente en referencia al gobierno de Milei.

Alberto Fernández: "Tomaría un café con Cristina "

Fernández también habló de su relación con Cristina Kirchner y contó que, si bien no habla con ella desde el 10 de diciembre cuando se cruzaron en el Congreso, no tendría problemas en tomar un café.

Sobre la interna que se generó en su Gobierno afirmó que se trató de una pelea en la que no participó. "Había gente que me criticaba y yo no contestaba. Como consecuencia de mi no respuesta se construyó la idea de que no tomaba decisiones, que era un timorato. Simplemente no quería profundizar esa guerra porque no le servía a nadie", afirmó el expresidente quien a lo largo de la entrevista abogó por la unión del peronismo con la construcción de nuevos liderazgos.