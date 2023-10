Agustín Rossi: "Nadie sabe cuál es la propuesta electoral de Milei tras su acuerdo con Macri"

"Lo único que tiene de disruptivo es el peinado; después, no tienen ninguna propuesta para cambiar la Argentina. ¿Con Macri va a cambiar la Argentina? Lo que sí va a haber es mucho caos. Se escribe Cambio; se lee caos", sostuvo el funcionario este martes en diálogo con El Destape Radio.

Rossi también rechazó las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando, quien le pidió a Milei "una solución" para militares detenidos por delitos de lesa humanidad y que las fuerzas armadas participen para "restablecer el orden".

"Éramos pocos y apareció Pando. No hay un intento de reivindicación a las víctimas de las organizaciones armadas de la década del '70, sino que escondían una verdadera reivindicación de la dictadura militar, pretendían que los militares condenados por delitos de lesa estuviesen libres", señaló.

Recordó que en el debate presidencial el candidato de LLA sostuvo que durante la última dictadura militar "hubo una guerra, hubo excesos, no hubo terrorismo de Estado". Según este argumento, "si no hay plan sistemático, no hay delitos de lesa humanidad y todos los que están procesados y condenados quedan liberados, porque los delitos que cometieron ya prescribieron", destacó el jefe de Gabinete.

"Cuando le preguntan a Milei y a Villarruel sobre la democracia, nunca tienen una respuesta contundente. A lo sumo dirán 'gobierno militar o de facto', pero nunca dirán 'dictadura'. Villarruel piensa que Raúl Alfonsín, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los que presentaban los recursos de Hábeas Corpus, era abogado de terroristas", concluyó.