Agustín Rossi: "Mi decisión está más cerca de ser candidato y en los próximos días lo anunciaré"

"Venía diciendo que si el Presidente tomaba la decisión de no presentarse, yo iba a evaluar esa posibilidad. Cuando me preguntaron si competiría contra Cristina dije que no. Me puse como punto de inflexión este martes, en el Congreso Nacional del PJ. Hoy mi decisión está más cerca de ser candidato y en los próximos días lo anunciaré", describió el funcionario en C5N.